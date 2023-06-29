Наречена мільярдера Джеффа Безоса показала скромний купальник за 54 долари (фото)

Лорен Санчес виходить заміж за мільярдера, але її бікіні коштує всього 54 долари.

Майбутня дружина американського підприємця і мільярдера Джеффа Безоса, 53-річна журналістка Лорен Санчес продемонструвала фігуру в бікіні. Дзеркальне селфі вона опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

Колишня ведуча новин, яка зараз насолоджується, здавалося б, нескінченними європейськими канікулами зі своїм нареченим Джеффом Безосом, схоже, все ще любить недорогі та доступні купальні костюми. На фотографії вона показала трикутний бікіні-топ Tezenis Seashell (27 доларів) і відповідні плавки-стрінги (27 доларів). Разом пляжний образ Санчес обійшовся в 54 долари.

Санчес доповнила свій в'язаний гачком костюм-двійку сонцезахисними окулярами-авіаторами, підписавши знімок "Нефільтроване літо" і додавши два сонячних смайлики.

Лорен Санчес Фото: Instagram laurenwsanchez

Вона не перша знаменитість, яка носить прості стилі італійського бренду. Періс Гілтон колись була ді-джеєм на показі мод Tezenis, одягнена в мереживний бюстгальтер від лейблу.

Минулого тижня кохану засновника Amazon помітили, коли вона робила селфі в чорному бікіні на борту суперяхти Безоса вартістю 500 мільйонів доларів.

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Найбагатший майбутній наречений у світі заручився зі своєю коханою минулого місяця у Франції. Безос освідчився з величезною діамантовою каблучкою, яку оцінюють у колосальні 2,5 мільйона доларів і розміром близько 20 каратів.

Також Фокус писав про відверте інтерв'ю Джеффа Безоса і Лорен Санчес з приводу їхніх стосунків.