"Дешева копія": фанати розкритикували вибір актора на роль нового Супермена

Про те, що не зніматиметься в "Супермені" далі, Генрі Кавілл повідомив ще в грудні минулого року.

Новина про те, що 29-річний американський актор Девід Коренсвет замінить 40-річного Генрі Кавілла в ролі Кларка Кента у франшизі про Супермена, викликала негативну реакцію серед фанатів DC Comics, пише Daily Mail.

Кавілла звільнили через те, що нові очільники студії Джеймс Ганн і Пітер Сафран перекидалися у франшизу, однак після того, як було оголошено кастинг, шанувальники дійшли висновку, що продюсери вирішили звільнити Генрі тільки для того, щоб замінити його молодшою копією.

Коренсвет і Кавілл справді дуже схожі між собою: в обох — точені лінії підборіддя, густа копиця темного волосся і пронизливий погляд.

"Це безумство, наскільки Девід схожий на Генрі", "Девід Корнсвет справді схожий на молодшого Генрі Кавілла", "Я впевнений, що Девід Корнсвет — гідний актор, але він все ще має вигляд дешевої копії Генрі Кавілла", "Люди (включно зі мною) бачать у ньому точну копію Генрі Кавілла, тому йому потрібно додати щось нове в персонажа", "Я бачив, як фанати говорили, який сенс наймати Девіда, він схожий на Генрі Кавілла, тож чому ви не найняли Генрі Кавілла? Думаю, це скоріше комплімент обом акторам. Вони обидва виглядають як #Супермен, тож те, що вони виглядають однаково, означає, що вони обидва рази правильно вибрали кастинг", — пишуть у коментарях.

Генрі Кавілл Фото: Henry Cavill/Instagram Девід Коренсвет Фото: David Corenswet/instagram

Девід зіграв Джейка разом з Лілі Рейнхарт у фільмі Netflix 2022 року "Подивися в обидва боки", а раніше також знімався у фільмах "Голлівуд", "Політик" і "Перл".

Коренсвет і зірка "Дивовижної місіс Мейзел" Рейчел Броснахан були серед кількох претендентів на ролі у фільмі "Супермен: Спадщина". Серед інших акторів, які пробувалися в проєкт, — Том Бріттні та Ніколас Голт, Фібі Дайневор та Емма Маккі

Кавілл, який, як багато хто очікував, повернеться в ролі сталевої людини після появи в тизері титрів "Чорного Адама" в жовтні, оголосив "сумні новини" про те, що Ганн і Сафран не планують повертати його в грудні.

"У мене щойно була зустріч із Джеймсом Ганном і Пітером Сафраном, і це сумні новини для всіх. Зрештою, я не повернуся Суперменом. Після того як студія сказала оголосити про моє повернення ще в жовтні, до їхнього найму, ця новина не найпростіша, але таке життя. Зміна варти — це те, що трапляється. Я поважаю це. Джеймсу і Пітеру належить побудувати цілий всесвіт. Я бажаю їм і всім, хто пов'язаний із новим всесвітом, удачі та щастя", — написав він у соцмережі в грудні минулого року.

Раніше Фокус писав, що Кавілл з'явиться в третьому сезоні "Відьмака" востаннє. Далі цю роль виконуватиме Кріс Гемсворт.