Дівчина Бреда Пітта носить прикрасу з його ініціалами (фото)

Про стосунки голлівудського актора та Інес де Рамон стало відомо восени 2022 року.

Дівчина Бреда Пітта, Інес де Рамон, "справді в захваті" від актора, настільки, що "навіть носить намисто з ініціалом "B". Про це пише US Weekly.

Ювелірна компанія Anita Ko Jewelry, де з 2020 року працює віцепрезидентом де Рамон, розміщує на своєму вебсайті колекцію намист, інкрустованих діамантами.

Вебсайт компанії пропонує як вишукане діамантове намисто (1950 доларів), так і діамантовий кулон (2200 доларів), а також аналогічні шпильки (850 доларів) і браслети (1850 доларів).

Чутки про те, що де Рамос і 59-річний Бред Пітт зустрічаються, почали поширювати в листопаді 2022 року, коли дует разом відвідав концерт Боно.

Відтоді їх кілька разів бачили разом, зокрема під час романтичного побачення в Парижі в лютому 2023.

Повідомляється, що на День святого Валентина Пітт відправив коханій букет рожевих півоній.

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Нагадаємо, які стосунки в Інес де Рамон та дітей Бреда Пітта від Анджеліни Джолі.

Також Фокус писав про модний вихід Інес де Рамон на публіку навесні 2023 року.