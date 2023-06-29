Дівчина Бреда Пітта носить прикрасу з його ініціалами (фото)
Про стосунки голлівудського актора та Інес де Рамон стало відомо восени 2022 року.
Дівчина Бреда Пітта, Інес де Рамон, "справді в захваті" від актора, настільки, що "навіть носить намисто з ініціалом "B". Про це пише US Weekly.
Ювелірна компанія Anita Ko Jewelry, де з 2020 року працює віцепрезидентом де Рамон, розміщує на своєму вебсайті колекцію намист, інкрустованих діамантами.
Вебсайт компанії пропонує як вишукане діамантове намисто (1950 доларів), так і діамантовий кулон (2200 доларів), а також аналогічні шпильки (850 доларів) і браслети (1850 доларів).
Чутки про те, що де Рамос і 59-річний Бред Пітт зустрічаються, почали поширювати в листопаді 2022 року, коли дует разом відвідав концерт Боно.
Відтоді їх кілька разів бачили разом, зокрема під час романтичного побачення в Парижі в лютому 2023.
Повідомляється, що на День святого Валентина Пітт відправив коханій букет рожевих півоній.
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