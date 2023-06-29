Блейк Лайвлі розкритикували через запуск нового бізнесу

Багатодітна мама, яка не вживає алкоголь, вирішила продавати спиртні напої своїм фанатам.

35-річна американська акторка Блейк Лайвлі запустила новий бізнес. Про це вона повідомила в Instagram з понад 40 млн підписників.

Зірка серіалу "Пліткарка" вийшла на ринок алкогольної продукції, створивши напій "Betty Buzz".

Після першої презентації своєї колекції низькокалорійних міксерів у вересні 2021 року, багатодітна мама, яка сама не вживає алкоголь, тепер випустила тріо алкогольних консервованих коктейлів RTD, кожен з яких має вміст 4,5% спирту і виготовлений із використанням газованої води та справжнього соку. Як повідомляється, напої не містять штучних ароматизаторів, барвників та підсолоджувачів.

Оголошуючи про запуск Betty Booze на своїй сторінці в Instagram, Лайвлі написала: "Пити – це не моя річ. Але на біса, смак є. Домашні рецепти. Справжні фрукти. Справжні інгредієнти. Якісна випивка. Без л*йна. Також реальна економія часу. Ось чому я справді це зробила".

Блейк Лайвлі

"Як ви можете продавати/створювати продукт, який ви відкрито не споживаєте самі? 😂", "Це так неприємно, коли знаменитості, які не вживають, раптом рекламують алкоголь", "Який заплутаний спосіб рекламувати свій алкоголь, кажучи, що пити — це не твоя річ… "— пишуть у коментарях підписники Блейк Лайвлі.

Новий бізнес Блейк Лайвлі

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Нагадаємо, Блейк Лайвлі помітили на зйомках нового фільму.

Також Фокус писав про критику такого ж бізнесу Дженніфер Лопес.