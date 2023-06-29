Зірку "Дуже дивних див" Міллі Боббі Браун помітили на прогулянці з нареченим (фото)

Три місяці тому акторка оголосила про заручини з коханим.

19-річна британська акторка і модель Міллі Боббі Браун була помічена на прогулянці зі своїм нареченим, 20-річним Джейком Бонджові. На прогулянці Нью-Йорком вони взяли улюбленого цуценя Вінні. Про це пише Daily Mail.

Для невимушеної прогулянки зірка серіалу "Дивні дива" обрала білу майку в рубчик і штани в чорно-білу смужку. Дівчина доповнила образ парою блідо-лілових балеток. Золоті сережки-кільце і великі сонцезахисні окуляри. Акторка зібрала свої світло-коричневі локони в гладкий пучок, закріпивши його шпилькою.

Тим часом її майбутній чоловік одягнув білу футболку оверсайз, синю бейсболку задом наперед, темні джинси та кросівки. Браун, яка раніше розповіла, що Вінні — собака-терапевт, що втішає її, коли вона переживає напади паніки, тримала за жовто-білий повідець свого пухнастого улюбленця.

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Раніше Фокус писав, що акторка оголосила про те, що виходить заміж за свого 20-річного коханого Джека Бонджові. У своєму Instagram-акаунті юна зірка Міллі Боббі Браун опублікувала фотографію разом з хлопцем, який є сином легендарного співака Бонджові.

Ще в серпні минулого року Міллі спровокувала чутки про заручини, коли її бачили із золотою діамантовою каблучкою на безіменному пальці під час прогулянки з коханим у Нью-Йорку.