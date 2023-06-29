Шарліз Терон розповіла про найгірше побачення у своєму житті (відео)

Прохання молодого чоловіка дуже здивувало 20-річну Шарліз, але їй не хотілося все псувати.

47-річна південноафриканська й американська акторка та володарка "Оскара" Шарліз Терон — всесвітньо відома й успішна жінка. Однак незважаючи на те, що нестачі в шанувальниках зірка не відчуває, виявляється, і в її житті були невдалі побачення. Про одне з таких вона розповіла на шоу Джиммі Кіммела Jimmy Kimmel Livе.

За словами знаменитості, коли їй було 20 років, вона познайомилася з хлопцем, який їй був симпатичний. Молодий чоловік був дуже гарний, тому майбутня зірка захопилася ним. Він запросив її на вечерю, і Шарліз з радістю погодилася.

"Усе було чудово. Я подумала, що все йде дуже добре. І він відвіз мене додому. Знаєте, я ніби подавала знак, що хочу поцілунку. Ну, ви ж розумієте, коли цей момент відбувається? Він зупинився біля мого будинку. І ми почали цілуватися, все було дуже добре. А потім він відсторонився і прошепотів: "Поцілуйся з моїм носом"", — згадує Терон і починає сміятися.

Акторка зізнається, що ніколи в житті не забуде цей момент.

"Тому що я ніколи в житті не зустрічала людину, якій подобається, коли хтось цілується з її носом", — сказала крізь сміх Шарліз.

Заради пристойності і підкорена харизмою симпатичного хлопця, не бажаючи псувати все, вона чмокнула чоловіка в ніс, але він попросив облизати його, що ще більше збило з пантелику дівчину. У підсумку стосунки закінчилися, так і не розпочавшись.

Раніше Фокус писав, що в травні актрису сфотографували з новим бойфрендом. Терон сходила на побачення з моделлю спортивних журналів Алексом Димитрієвичем