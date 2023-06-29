Топ 6 найпотаємніших секретів китайських красунь

Китайські жінки прекрасні! Бездоганна шкіра, пряме чорне волосся й привабливі риси обличчя — не дивно, що китайські секрети краси користуються великим попитом.

Не все можна списати на генетику. Численні ритуали та засоби для догляду за шкірою ретельно вписані в спосіб життя китаянок. Більшість з них — це природні способи догляду за шкірою та волоссям, які передавалися з покоління в покоління китайськими жінками. Сьогодні про ці секрети дізнаєтеся і ви. Про це пише Stylecraze.

Як омолодити шкіру

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Для омолодження шкіри китаянки використовують пудру із перлів. З її допомогою вони готують маску для сяючої шкіри обличчя.

Щоб приготувати її, потрібно змішати порошок раковини устриці з медом та яєчним жовтком. Якщо нанести цю суміш на обличчя, вона допоможе зменшити запалення та заспокоїть подразнену шкіру.

Порошок із раковин устриць може бути складно знайти, у такому разі можна використовувати вже готові маски, в яких міститься пудра з перлів.

Як зберегти здоров'я та молодість

Китайці п'ють багато зеленого чаю для втрати ваги. Зелений чай багатий на катехіни — це сильні антиоксиданти, які мають антивікові властивості. Вживання зеленого чаю зміцнює імунну систему, що допомагає зберегти здоров'я та сприяє довголіттю.

Вкрай важливо правильно заварювати зелений чай. Для цього залийте чай гарячою водою і дайте настоятися 2-3 хвилини. Насолоджуйтеся напоєм для здоров'я, додавши в нього мед та лайм, щоб зробити його ще смачнішим.

Як повернути шкірі сяйво

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Китайські жінки відомі своєю бездоганною і сяючою шкірою. Для досягнення цього сяйва молодості використовуйте пасту з трав. Нанесіть на обличчя пасту з листя м'яти, щоб миттєво освітлити колір обличчя, вирівняти тон шкіри і надати їй сяючого блиску.

Як поліпшити колір обличчя

Китайські жінки використовують рисову воду, щоб тонізувати шкіру і поліпшити колір обличчя. Просто замочіть нешліфований рис у мисці з водою і добре перемішайте, поки вода не стане молочно-білою.

Зберігайте цю воду в холодильнику і використовуйте її як тонік, протираючи ним обличчя за допомогою ватного диска.

Це просто чудовий і доволі дешевий засіб. Така вода може зберігатися до 3-4 днів, потім її слід замінити.

Як позбутися зморшок

Китайські красуні мають м'яку, гладку й еластичну шкіру. Вони роблять маски для обличчя з яєчних білків, щоб шкіра обличчя сяяла і була підтягнутою. Яєчні білки мають в'яжучу дію, що робить шкіру більш пружною.

Рецепт досить простий: нанесіть яєчні білки на шкіру обличчя і дайте їм висохнути. Змийте через 20 хвилин прохолодною водою.

Як позбутися набряків на обличчі

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Китайські жінки вірять, що хороший масаж сприяє циркуляції крові. Масаж обличчя досить популярний у китайській культурі, оскільки він зменшує набряклість і сприяє регенерації клітин.

Для масажу:

Почніть від вуха і рухайтеся до ключиці

М'яко масажуйте шкіру вгору круговими рухами

Уникайте натягування і розтягування шкіри

Перейдіть до підборіддя та щелепи

Пройдіть усю ділянку обличчя висхідними рухами.

Ніколи не тягніть шкіру вниз.

Для зняття набряклості під очима використовуйте валик або безіменні пальці. Шкіра під очима дуже ніжна. Витягування і розтягування призведе до більшої кількості зморшок.

Є кілька речей, які потрібно пам'ятати, перш ніж приступати до режиму краси, заснованого на цих порадах.

Проведіть патч-тест, перш ніж наносити будь-які інгредієнти на обличчя.

Масажі та догляд за обличчям хороші, якщо робити їх періодично.

Включіть у свій раціон сою і гриби. Правильне харчування — запорука здорової та сяючої шкіри. Якість вашого тіла на 75% залежить від того, як ви харчуєтеся.

Ви можете спробувати соки для детоксикації, щоб отримати сяючу шкіру.

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