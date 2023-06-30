Ґаль Ґадот у напівпрозорій сукні знялася для Vogue (фото)

Знаменитість продемонструвала низку стильних аутфітів.

38-річна ізраїльська акторка Ґаль Ґадот знялася для Vogue Hong Kong. Про це вона повідомила у своєму Instagram.

Зірка "Форсажу" прикрасила обкладинку відомого глянцю в елегантній сукні з відкритими плечима та глибоким декольте. Усі образи знаменитості були створені в колаборації зі стилісткою Карлою Вельч. Головними брендом зйомки став Saint Laurent, а аксесуари Ґаль Ґадот обрала від ювелірного дому Tiffany & Co.

Ґаль Ґадот для Vogue Hong Kong

"Зірці липневої обкладинки Vogue Гонконг Ґаль Ґадот не чужі дії… Акторка керує об'єктивом камери, а її харизма та чарівність випромінюються на знімальному майданчику", — коментують журналісти видання зйомку "Диво-жінки".

Зокрема ізраїльська знаменитість постала в низці стильних образів, серед яких напівпрозора сукня, глянцеві тренчі та чорна куртка. На всіх фото волосся Ґадот зібране в охайний пучок, а на обличчі візажисти зробили легкий денний макіяж.

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Нагадаємо, Ґаль Ґадот отримає власну зірку на Алеї слави в Голлівуді.

Також Фокус писав про образ Ґаль Ґадот у темних відтінках на побаченні з чоловіком.