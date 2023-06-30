Український дизайнер Руслан Багінський отримав престижну модну премію ANDAM

У Парижі нагородили лауреатів престижної фешн-премії ANDAM і знаменитий український капелюшник Руслан Багінський став лауреатом премії "Аксесуари".

У саду Пале-Рояль у Парижі нагородили лауреатів премії ANDAM Fashion Award 2023. І серед інших, вшановували українського дизайнера Руслана Багінського, який створює образи для зірок. У капелюхах його авторства виступала Бейонсе у своєму концертному турі "Ренесанс". Про це пише WWD.

Дизайнер Луї-Габріель Нуші обійшов п'ятьох інших фіналістів і отримав головний приз премії ANDAM Fashion Award 2023 року — 500 тисяч євро і рік навчання від генерального директора Chloé.

Естер Манас і Дюран Лантінк були удостоєні спеціальної премії, Авеллано став лауреатом премії П'єра Берже, а приз за аксесуари дістався Руслану Багінському.

Руслан Багінський

Призи вручали засновниця ANDAM Наталі Дюфур, цьогорічний наставник Ріккардо Белліні та міністр культури Франції Рима Абдул-Малак.

Переможець уже пожартував, що виграш витратить на відпустку. У своїй останній колекції Нуші прагнув дати нове визначення чоловічої чуттєвості.

А українець Руслан Багінський, чиї капелюхи були представлені в турі Бейонсе "Ренесанс", отримав премію "Аксесуари", яку тепер оцінюють у 100 000 євро.

Момент здався київському дизайнеру сюрреалістичним, враховуючи, що він і його команда "живуть в умовах повної біполярності" між світом моди та їхньою понівеченою війною батьківщиною. "Це показує людям у моїй країні, що все можливо, і це дуже важливо, особливо зараз", — сказав він більш ніж через 16 місяців після початку нападу Росії на Україну.

Поки що Руслан ще не вирішив, на що витратити виграні гроші: на відкриття магазинів у Парижі, "його велика мрія", чи на розширення своїх презентацій.

Коли він тільки потрапив до списку фіналістів, то писав, що йому в це не віриться.

"Ruslan Baginskiy — у списку фіналістів премії ANDAM. Хотів би цю новину сказати собі я в 2016-му, під час першої поїздки до Парижа, коли ми жили в сумнівних квартирах, у сумнівних районах, і вигризали кожну найменшу можливість розповісти про себе і довести всім, а насамперед собі, що маленький бренд з України може виробляти продукт на рівні з легендарними французькими модними будинками", — писав дизайнер.

Бейонсе в капелюсі від Багінського

Двома іншими фіналістами конкурсу аксесуарів стали Alighieri, лондонський ювелірний бренд, заснований Рошем Махтані, і паризький ювелірний бренд Panconesi, створений італійським дизайнером Марко Панконезі, який підробляє директором з дизайну Swarovski.

Кандидати на головний приз ANDAM можуть бути будь-якої національності, але повинні володіти французькою компанією або створити її того ж року, що й отримання стипендії.

Премія ANDAM була створена 1989 року Наталі Дюфур за підтримки Міністерства культури Франції та DEFI, органу, який сприяє розвитку французької індустрії моди, і з покійним П'єром Берже як президентом.

ANDAM стала трампліном для дизайнерів, які хотіли б досягнення міжнародного визнання.

ANDAM — французька абревіатура Національної асоціації розвитку мистецтва моди — підтримується великими корпоративними спонсорами, до числа яких зараз входять Balenciaga, Chanel, Chloé, Galeries Lafayette, Google, Hermès, Instagram, LVMH, Saint Laurent і багато інших.

Нагадаємо, торік Руслан Багінський подарував капелюшок королеві Єлизаветі. І вона зробила виняток заради українця, прийнявши подарунок. Адже, як відомо, капелюшки для неї створював її власний дизайнер.

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