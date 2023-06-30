Для народжених у липні 2023: як назвати дівчинку
Дівчатка, народжені всередині літа, особливо емоційні та наполегливі.
У липні відзначають великі церковні та державотворчі свята, Івана Купала, Хрещення Русі, тому з вибором імені для дитини треба бути уважним, зважаючи на календар цього періоду. Фокус розповідає, як назвати дівчинку, народжену посередині літа.
Представниці знаку зодіаку Рак можуть бути мовчазними, розважливими, скромними і сором’язливими.
Вони дуже горді і незалежні. Раки прагнуть до лідерства, намагаються керувати чоловіком. Їм важко догодити, вони завжди чимось незадоволені. Зокрема дівчатам-ракам притаманний самоаналіз. Це люди настрою.
Як назвати дівчинку, народжену в липні
Для немовляти підійдуть імена: Антоніна, Алла, Олександра, Дар’я, Людмила, Софія, Калерія, Єлизавета, Валерія.
Згідно зі святцями, найпопулярніші жіночі імена липня: Анастасія, Марія, Марфа, Агрипина, Вероніка.
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