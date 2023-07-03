Тім Бертон і Моніка Беллуччі трималися за руки на побаченні в Лондоні (фото)

Кінорежисер і акторка показали ніжні почуття, виходячи зі столичного ресторану.

Італійську актрису Моніку Беллуччі та американського кінорежисера Тіма Бертона помітили на побаченні в Лондоні. Це перший публічний вихід зіркової пари, після офіційного підтвердження їхнього роману. Про це пише PageSix.

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64-річний Бертон мав елегантний вигляд, зберігаючи простоту в елегантному чорному ансамблі, що складався зі зшитого на замовлення костюма і сорочки з відкритим коміром.

58-річна Белуччі ідеально поєднала своє вбрання, надівши топ з глибоким вирізом і чорний брючний костюм з розрізами з боків, щоб показати її туфлі на танкетці з анімалістичним принтом. Свій образ вона доповнила золотою каблучкою.

Прогулянка знаменує собою перший раз, коли закохану пару бачили разом відтоді, як вони підтвердили свій роман. Зірка фільму "Малена" і режисер серіалу "Венздей" вперше зустрілися 16 років тому, але вони почали зустрічатися після того, як побачили одне одного на кінофестивалі "Люм'єр" у Ліоні в жовтні 2022 року. Видання "Paris Match" ексклюзивно повідомило в лютому 2023 року, що закохані зустрічаються вже близько чотирьох місяців. Нещодавно Моніка нарешті підтвердила їхні стосунки в інтерв'ю Elle France.

Також Фокус писав, що Моніка Беллуччі знялася для швейцарського глянцю.