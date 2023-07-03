Ембер Герд повернулася в соціальні мережі: про що повідомила зірка

Акторка стверджує, що пережите жодним чином не вплинуло на її кар'єру, і готова знову зніматися.

37-річна акторка Ембер Герд зробила перші з грудня минулого року публікації в Instagram, де розповіла про відвідини кінофестивалю в Таорміні на Сицилії. Там вона просувала свій новий фільм "У вогні", що став для неї першим після скандального суду з Джонні Деппом, який вона програла в червні минулого року. Останнім постом у соціальних мережах була заява, де йшлося про те, що вона ухвалила "дуже важке рішення" для досягнення врегулювання у справі.

На першому фото вона зображена на сцені, під час спілкування з глядачами перед показом картини. Акторка дуже радісна, і вона помітно посвіжіла.

Вона написала: "Дякую за такий неймовірно теплий прийом на кінофестивалі в Таорміні для мого останнього фільму "У вогні". Це були незабутні вихідні", — йдеться в підписі.

На другому знімку знаменитість сфотографована біля машини, а поруч — натовп фанатів.

"Який прийом... Спасибі всім моїм шанувальникам і прихильникам. Я так зворушена", — зазначила зірка.

Акторка дуже зворушена прийомом на Сицилії Фото: Amber Heard/Instagram

Фільм "У вогні" переносить глядачів у 1899 рік і розповідає про жінку-лікарку, яку викликають лікувати хворого хлопчика з Колумбії, нібито одержимого дияволом.

В одному з інтерв'ю Ембер розповіла, як ставиться до чуток, які ходять навколо неї.

"Мені довелося засвоїти одну важливу річ: я не контролюю історії, які інші люди створюють навколо мене. Це те, що я, ймовірно, цінуватиму як благословення в майбутньому. Прямо зараз я просто хочу, щоб у мене так багато не кидали каміння. Я тут, у Таорміні, щоб підтримати фільм. І це не те, за що мене можуть засудити. Те, через що я пройшла, що я пережила, ніяк не впливає на мою кар'єру. І це точно не зупинить мою кар'єру", — наголосила Герд.

За словами режисера стрічки Конора Алліна, пережите Ембер ніяк не вплинуло на неї як на особистість.

"Вона все ще сяйливе світло ... і пройти через щось настільки жахливе та мати можливість вийти на інший бік і бути цілою, ну, я не можу собі цього уявити", — сказав він і додав, що попереду в акторки неймовірно світле майбутнє. Аллін високо оцінив роботу Герд у своїй стрічці.

Раніше Фокус писав, що Ембер Герд разом із донькою виїхала з Голлівуду в Іспанію та почувається там чудово.