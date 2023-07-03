Марго Роббі представила два кастомні образи Versace на прем'єрі фільму в Сеулі

Знаменитість представила два образи в одному — прямо як Барбі Day to Night з 1980-х.

Натхненна головною героїнею, яку вона грає у фільмі Грети Гервіг, 33-річна австралійська акторка Марго Роббі продовжила серію вбрань у стилі Барбі. На прем'єрі в Сеулі, Південна Корея, знаменитість продемонструвала два кастомні образи Versace. Про це пише People.

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На заході Роббі з'явилася в рожевому ансамблі від Versace. Топ сукні був з вирізом у формі серця і прикрашений кристалами, поєднуючись з рожевою фатиновою спідницею-міді. Марго доповнила своє вбрання в стилі барбікор сумкою La Medusa, також від Versace, і рожевими туфлями на підборах Manolo Blahnik.

Потім зірка екранів представила другий образ на прем'єрі в Південній Кореї, вибравши яскраво-рожевий блейзер, рожеву спідницю-міді, рожеву краватку і білий фетровий капелюх. Цей ансамбль поєднувався з блискучим масивним стільниковим телефоном (здається, прямо з 80-х). Дворазова номінантка на премію "Оскар" вибрала бездоганний макіяж з рум'янами, нанесла нюдову помаду і сліпуче посміхалася фотографам.

За словами стиліста Ендрю Мукамала, образи частково були натхненні ляльками Барбі з колекції Day to Night. Що стосується Барбі Day to Night, то ще 1984 року лялька постачалася з двосторонньою спідницею і кількома іншими предметами, щоб зробити перехід між образами відносно легким для дітей, які купили іграшку.

Марго Роббі Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Марго Роббі вийшла у світ у яскраво-жовтому костюмі Chanel, а до цього провела екскурсію будиночком Барбі з фільму.

А поки фанати чекають прем'єри, яка відбудеться 20 липня, вони можуть спробувати щастя і спробувати зняти рожевий будинок Барбі, що розташований у Малібу. Копія лялькового будинку знаходиться в приватному володінні.

Також Фокус писав, що Марго Роббі повторила вінтажний образ Chanel Клаудії Шиффер.