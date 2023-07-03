Ексдружина Віталія Кличка показала їхнього 18-річного сина (фото)

Юнак успішно закінчив школу в Німеччині.

Колишня дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова показала їхнього 18-річного сина. Знімками мама трьох поділилася в Instagram.

Спадкоємець столичного мера закінчив середню школу в Німеччині, чим похвалилася Наталія у соцмережах. На випускний сина вона прийшла у стильному мʼятному штанному костюмі з білою футболкою.

"Це моя улюблена мама, і вона дуже пишається тим, що я успішно закінчив школу", — передала слова випускника ексдружина Кличка.

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Наталія Єгорова із сином Фото: Natalia Yegorova\Instagram

На випускний до брата також завітав старший син колишнього подружжя, 22-річний Єгор-Даніель. Хлопець нижчий за свого меншого брата, тому Наталія запитала: "Хто щойно закінчив середню школу? Мій маленький брат".

Сини Віталія Кличка Фото: Natalia Yegorova\Instagram

Віталій Кличко та Наталія Єгорова оголосили про розлучення у серпні 2022 року. Подружжя тривалий час перебувало на відстані. Від їхнього союзу підростають троє дітей — два сини та донька Єлизавета-Вікторія.

Нагадаємо, ексдружина Віталія Кличка продала джинсову куртку на благодійному аукціоні на допомогу Україні.

Також Фокус писав про коментар Наталії Єгорової щодо розлучення з Віталієм Кличком.