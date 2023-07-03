Белла Торн була помічена з нареченим на побаченні в Італії (фото)

Напередодні Торн дебютувала як режисер на кінофестивалі в Таорміні.

25-річну американську акторку і модель Беллу Торн помітили на романтичному побаченні зі своїм нареченим у Таорміні, Італія. Про це пише People.

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Модель "OnlyFans" мала сенсаційний вигляд у чорній мінісукні з пікантним вирізом, коли вона насолоджувалася побаченням зі своїм коханим, підприємцем і продюсером Марком Еммсом. Вона доповнила ансамбль кросівками з анімалістичним принтом і маленькою рожевою сумочкою. Марк вибрав також образ total black.

Того ж вечора Торн сфотографували на афтепаті прем'єри "The Absence of Eden" у тому ж вбранні.

Белла Торн Фото: Getty Images

Белла представила свій власний фільм "Розфарбуй її в червоний колір" на 69-му кінофестивалі в Таорміні як свій режисерський короткометражний дебют. Фільм заснований на оригінальному сценарії, який Торн також написала і знялася в ньому. Згідно із заявою для преси, отриманою Variety, він демонструє "безкомпромісну розповідь, водночас болючу і красиву, що досліджує шлях жінок".

Нагадаємо, місяць тому Белла Торн повідомила у своєму Instagram-акаунті, що сказала заповітне "так" своєму коханому, підприємцю і продюсеру Марку Еммсу. Її новий роман почався через три місяці після того, як вона розірвала заручини з Бенджаміном Масколо.

Також Фокус писав, що Белла Торн у відвертій сукні з'явилася на кінофестивалі в Італії.