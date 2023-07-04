Періс Гілтон відправилася на прогулянку із сином у візочку Dior за 180 тисяч грн (фото)
Зіркова мама обирає люксові речі довгоочікуваному первістку.
42-річна американська фотомодель та акторка Періс Гілтон поділилася рідкісними знімками зі своїм єдиним сином.
Знаменитість вирушила на літню прогулянку з первістком Феніксом з візочком Dior, покритим логотипом бренду, за 4900 доларів (близько 180 тисяч гривень).
Сама Періс була в чорній футболці, кепці, кросівках та леопардових вільних штанах. Волосся молода мама зібрала в пучок та додала до образу сонцезахисні окуляри.
"День матусі в парку у фото", — підписала карусель знімків світська левиця.
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Підписники зірки в коментарях похвалили її за її дорогий візочок.
"Мені подобається, як вона просто виглядає, як звичайна людина, окрім візочку Dior, лол", — написав один користувач.
"Якраз коли ви думали, що Періс не зможе вразити нас ще більше, вона дістає свій візочок Dior", — додав інший підписник.
Періс Гілтон та Картер Реум одружилися восени 2021, а на початку 2023 стало відомо, що парі народила сина сурогатна мама. Малюка одразу показали в соцмережах, не приховуючи обличчя та імені первістка.
Нагадаємо, Періс Гілтон показала зворушливе фото чоловіка та сина.
Також Фокус писав про дебют Періс Гілтон на Met Gala-2023.