Наталі Портман зʼявилася на публіці в елегантній квітковій сукні (фото)
Зірка екрану відвідала показ модного дому Dior у Франції.
42-річна американська акторка Наталі Портман відвідала fashion-подію у квітковій сукні. Про це пише Daily Mail.
Зірка фільму "Чорний лебідь" продемонструвала паризький шик, відвідавши показ Dior Haute Couture осінь/зима 2023-2024 під час Тижня моди у столиці Франції.
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Портман була в білій сукні без бретелей, прикрашеній абстрактним квітковим принтом.
Наталі, яка була амбасадором модного дому протягом 12 років, продемонструвала свою фігуру в сукні, яка була затягнута на її талії. Знаменитість ізраїльського походження підкреслила риси обличчя денним макіяжем, а її темне волосся було розпущене.
Вона взула туфлі на підборах і поклала речі першої необхідності в мініатюрну кремову сумочку, додавши до французького аутфіту сонцезахисні окуляри.
Це сталося після повідомлень про те, що 45-річний чоловік Наталі, танцюрист Бенджамін Мільп'є, зрадив акторці із 25-річною екоактивісткою. Втім, зіркова пара намагається зберегти шлюб, попри все.
Нагадаємо, Наталі Портман помітили засмученою на прогулянці з чоловіком.
Також Фокус писав про коментар Наталі Портман щодо зрад її чоловіка.