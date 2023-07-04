Як прискорити ріст волосся. 5 корисних смузі для густої шевелюри

Брак поживних речовин в організмі безпосередньо відбивається на вашому волоссі. Перестаньте шукати порятунок від випадіння волосся в засобах для догляду та зверніть увагу на харчування.

Випадіння та ріст волосся є спільною проблемою для багатьох людей. Ми часто шукаємо швидкі та ефективні рішення, переглядаючи соціальні мережі в пошуках лайфхаків з догляду за волоссям. На жаль, чарівного рішення не існує, але поліпшення якості харчування може значно вплинути на здоров'я вашого волосся. Смузі в раціоні — це чудовий спосіб забезпечити волосся необхідними вітамінами, мінералами та білками. Пропонуємо вам п'ять рецептів смачних і багатих на поживні речовини смузі, які допоможуть прискорити ріст волосся та поліпшити його загальний стан. Про це пише Onlymyhealth.

За ріст волосся відповідають певні вітаміни та мікроелементи. Саме їх нестача здатна провокувати випадіння волосся, посічені кінчики, тьмяність. Які ключові інгредієнти сприяють росту та життєвій силі волосся?

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Біотин. За словами дієтологині Прії Бансал, "біотин, також відомий як вітамін B7, відіграє вирішальну роль у здоров'ї волосся". Вона додала, що він відповідає за вироблення кератину, білка, який міститься у волоссі

Вітаміни А і С. Бансал заявила, що ці вітаміни багаті антиоксидантами, які захищають волосяні фолікули від ушкоджень, спричинених вільними радикалами. Вони також підтримують вироблення шкірного сала, яке зволожує шкіру голови.

Залізо. Дефіцит заліза може призвести до випадіння волосся. Адекватне споживання заліза сприяє правильній циркуляції у волосяних фолікулах, гарантуючи, що вони отримують необхідні поживні речовини і кисень.

Омега-3. Бансал підкреслила, що Омега-3 — це корисні жири, які живлять шкіру голови, зменшують запалення і сприяють здоровому росту волосся.

Ось п'ять вегетаріанських коктейлів, рекомендованих експертом, які прискорять ріст волосся, повернуть йому сяйво та блиск.

Тропічний смузі

Фото: Pexels

Цей смузі багатий на вітамін С, який сприяє виробленню колагену та зміцнює пасма волосся.

Інгредієнти

200 г ананаса

1 стиглий банан

1/2 склянки манго

1 столова ложка насіння льону

1 склянка кокосової води

Зелений смузі

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Зелений смузі — це джерело поживних речовин, яке містить залізо, вітамін С та корисні жири.

Інгредієнти:

1 пучок шпинату

1 стиглий банан

1/2 авокадо

1/2 склянки огірка

1 столова ложка насіння чіа

1 склянка мигдального молока

Ягідний смузі

Фото: Pexels

Ягоди багаті антиоксидантами, які захищають волосяні фолікули від пошкоджень. А грецький йогурт і лляне насіння насичують білком та омега-3 жирними кислотами, які зміцнюють волосся.

Інгредієнти:

1 склянка ягід (полуниця, чорниця, малина)

1 невеликий стиглий банан

1/2 склянки грецького йогурту (або рослинного йогурту для веганів)

1 столова ложка насіння льону

1 склянка кокосової води

Білковий смузі

Фото: jcomp/Freepik

Цей смузі є чудовим джерелом рослинного білка. Мигдальна олія та насіння конопель містять незамінні амінокислоти, що сприяють зміцненню та росту волосся. Банан додає природної солодкості, а мигдальне молоко містить вітаміни та мінерали для загального здоров'я волосся.

Інгредієнти:

1 стиглий банан

1 склянка мигдалевого молока

1 столова ложка мигдалевої олії

1 столова ложка насіння конопель

Смузі з авокадо

Фото: Racool_studio/Freepik

Смузі з авокадо — фантастичне джерело корисних жирів і вітамінів, які сприяють зволоженню й блиску волосся. До складу смузі входить спіруліна, яка містить залізо та біотин.

Інгредієнти:

1 стиглий авокадо

1/2 чашки несолодкого мигдального молока

1 столова ложка мигдалевої олії

1 столова ложка порошку спіруліни

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Раніше Фокус писав про те, що якщо ви дотримуватиметеся цих рекомендацій, то допоможете своєму стоншеному волоссю відновитися.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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