Метт Деймон з дружиною відпочивають на Міконосі (фото)

До зіркової родини приєдналися Ліам та Кріс Гемсворт.

52-річний американський актор Метт Деймон помічений на відпочинку з дружиною на острові Міконос у Греції. Про це пише Page Six.

Деймон без сорочки та в темно-зелених шортах цілував свою кохану, яка обрала для літнього відпочинку чорне бікіні та капелюха.

Актор та 46-річна Люсьяна Баррозо були не самотні на грецькому острові, коли вони грілися на сонці та купалися в морі. Їх супроводжували доньки Ізабелла, 17 років, і Стелла, 12 років, а також дочка Баррозо Алексія, 24 роки, від попередніх стосунків.

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Згодом до зіркової родини приєдналися Кріс Гемсворт, Ліам Гемсворт і дівчина зірки "Голодних ігор" Габріелла Брукс.

Кріс і Ліам Гемсворти

Метт Деймон і Люсьяна Баррозо одружені з грудня 2005 року. Вони рідко виходять разом на публіку, тримаючи особисте життя подалі від камер та громадськості.

Нагадаємо, Метта Деймона та його кохану помітили на публіці під час рідкісного виходу.

Також Фокус писав про багатомільйонні втрати Метта Деймона після відмови зіграти в популярній картині.