Паризький шик: чим здивувала і підкорила нова колекція Chanel (фото, відео)

До колекції увійшли 48 образів. Вона була присвячена Парижу і парижанкам.

Модний дім Chanel влаштував показ колекції Haute Couture Fall/Winter 2023-2024 у паризькому Port de la Conférence у межах Тижня моди, повідомляє Vogue France. Він був присвячений Парижу і парижанкам. На другий день модного тижня моделі продефілювали розфарбованою бруківкою вздовж Сени і на тлі Ейфелевої вежі, продемонструвавши найяскравіші та найактуальніші ансамблі майбутнього сезону.

Ця колекція присвячена речам, які можна носити як вдень, так і вночі, предметам одягу, одночасно легким, повітряним і невимушеним. У показі було представлено 48 образів, а відкрила шоу муза Chanel Каролін де Мегре, одягнена в довге чорне двобортне пальто з твіду, що має вигляд ілюстрації французького шику.

Манекенниці були втіленням вільних і витончених парижанок у капелюхах-канотьє і туфлях у стилі Mary Jane. При створенні колекції модний дім співпрацював зі співачкою й акторкою Ванессою Параді та її істинно французькою je-ne-sais-quoi, сповненою недбалості й неперевершеної елегантності.

"Якщо ми в Парижі — а цього разу ми в самому Парижі, на набережній — вулиця і різнокольорова бруківка вимагають одночасно вишуканості та простоти. Грати з протилежностями і контрастами, з недбалістю і елегантністю — все одно, що стояти на межі між силою і делікатністю, що в Chanel і називається зачаруванням", — зазначила креативна директорка будинку Віржині Віар.

Зосередившись на контрастах, твідовій збірці, шифоні, мереживі та органзі, Chanel досліджували всі грані французького стилю, який продовжує зачаровувати весь світ, і всі вони пронизані кодами точності і стриманого шику бренду.

Віар не пошкодувала сил і часу на те, щоб створити справжні витвори мистецтва. Багата вишивка паєтками була помічена на шифоновому топі та спідниці з легким поясом, а також на простому топі з широкими штанами. Ефектний червоний образ доповнили чорним собакою, а багато моделей несли кошики з квітами. На подіумі ефектний вигляд мав домашній твід, пронизаний переливами, довгий приталений жакет, охайна спідниця до колін. Повітряні спідниці поєднувалися з різномастими топами і довгими шарфами, накинутими на шию. Деякі моделі носили шарфи на голові, що відправляло глядачів у 70-ті роки минулого століття.

На завершення гостям представили серію шифонових образів у ніжно-сірих і повністю чорних тонах. Фінальний образ, однак, був свіжим сучасним весільним дизайном довжини міді з фатою, атласними туфлями-човниками Mary Jane, вирізом з оборками та бантом.

Серед манекенниць гості показу побачили Анну Еверс у топі з вишивкою і твідовій спідниці, Джилл Кортлєв, Мону Тугаард, Вітторію Черетті, Нору Атталь і Амелію Грей.

Гостей шоу після прибуття в Порт-де-ла-Конференс відвідав книготорговець, який влаштувався на березі спеціально для цього випадку. Серед іншого він представив книгу про французький натюрморт 17 століття. У запрошенні на виставку був зображений натюрморт із кошиком із фруктами. Це натхнення — справжня спільна нитка, що пронизує всю колекцію от-кутюр осінь/зима 2023-2024, — можна знайти у всіх образах у витонченій вишивці польових квітів і фруктів. Останньою деталлю став кошик, невід'ємна частина паризької жінки 1970-х років, яка також супроводжує жінку Chanel цього сезону.

Серед зірок, які спостерігали за показом, були Шарлотта Казірагі, котра мала карколомний вигляд у квітковому костюмі, Анна Муглаліс, яка обрала чорний тотал-лук, Клеманс Поезі в яскраво-червоному, Каріджа Туре, Дженна Коулман, Райлі Кіо і Маргарет Куеллі.

Зазначимо, що незважаючи на заворушення в Парижі через убивство 17-річного підлітка, модний дім не став скасовувати свій показ.

Раніше Фокус писав, що Chanel створив унікальну колекцію прикрас, що імітує твідову тканину.