Ріанна поділилася новим знімком однорічного сина (фото)

Знаменитість останнім часом стала частіше показувати однорічного сина.

35-річна американська співачка і бізнесвумен Ріанна, яка чекає на другу дитину, опублікувала в Instagram-акаунті милу фотографію з відпочинку в її рідному Барбадосі.

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На знімку зображений коханий артистки A$AP Rocky із сином RZA. Репер, чиє справжнє ім'я Ракім Майєрс, піднімає їхню однорічну дитину в небо на тлі пальм і води.

"Мої баджанські хлопчики...🇧🇧❤️", — підписала зірка сцени сімейну фотографію.

Шанувальники артистки барбадоського походження залишили безліч приємних коментарів.

"Щастя виглядає чудово на тобі, дитинко!", — написав один фанат.

"Ріанна живе правильним життям... народжує дітей зі своїм чоловіком у середині 30-х після того, як провела свої 20-ті роки, будучи поганою дівчиськом і ставши бізнес-магнатом. ммм. Люблю тебе, Рірі", — додав інший користувач.

Ріанна та A$AP Rocky Фото: Instagram @nespo_restaurant

Про першу вагітність зірки сцени барбадоського походження стало відомо на початку 2022 року. 13 травня вона вперше стала мамою. У них з A$AP Rocky народився син, ім'я якого стало відомо майже через рік. Малюка назвали на честь відомого репера RZA Athelston Mayers.

Під час виступу на Супербоулі 2023 Ріанна повідомила про свою другу вагітність. І ходять чутки, що це вже буде дівчинка, адже зоряну пару помітили під час вибору дитячих речей у рожевих відтінках.

Також Фокус писав, що Ріанна і A$AP Rocky показали, як пройшов перший день народження сина.