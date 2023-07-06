Брук Шилдс показала молодшу дочку Грієр за кермом (фото)

Брук Шилдс переживає ще одну захопливу подію зі своєю молодшою донькою.

58-річна американська акторка і модель Брук Шилдс поділилася у своєму Instagram-акаунті зворушливим моментом. На світлині, опублікованій у соцмережі, 17-річна донька знаменитості Грієр Хаммонд Хенчі їхала за кермом.

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"Мене везла моя дитина!!!! Отримала права!!!" — підписала зірка "Блакитної лагуни" кадр.

Шилдс виховує Грієр і 20-річну доньку Роуен з чоловіком, 59-річним режисером і продюсером Крісом Хенчі.

Брук Шилдс із доньками Фото: Instagram @brookeshields

У березні Шилдс розповіла, що у неї "неприємності" з доньками через її повну чесність, показану в документальному фільмі "Красуня".

"Ви знаєте, я думала, що [навчила їх], але в документальному фільмі багато чого вони не знали. Через це у мене з ними були проблеми, тому що вони були в люті, що я не повідомив їм про все, — сказала тоді актриса. — Але само собою зрозуміло, це відкрило деякі інші розмови".

Нагадаємо, Грієр Гаммонд підтримала зіркову маму на прем'єрі її фільму "Красуня" в Нью-Йорку.

Раніше Фокус писав, що Брук Шилдс поскаржилася на матір, яка змушувала її зніматися в еротиці в дитинстві.