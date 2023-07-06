Флоренс Пʼю знову зʼявилася на публіці в "голій" сукні (фото)

Знаменитість повторила перформанс 2022 року.

27-річна англійська акторка Флоренс Пʼю зʼявилася на публіці в дуже відвертому образі. Про це пише Page Six.

Через рік після того, як вона викликала фурор абсолютно прозорою рожевою сукнею на показі Valentino Haute Couture 2022, П’ю продемонструвала подібну волошкову сукню під час Тижня моди в Парижі.

П’ю поєднала прозору сукню з високими чорними танкетками та чорною сумкою із шипами. Вона також продемонструвала свою нову "рожеву" зачіску, з якою вона дебютувала на Met Gala 2023 у травні.

До образу Пʼю додала кілька лаконічних прикрас та зробила легкий макіяж.

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Флоренс Пʼю Фото: Getty Images

Таким чином англійська знаменитість виступає за свободу жінок одягати те, що вони вважають за потрібне.

Флоренс Пʼю Фото: Getty Images

"Це не вперше і точно не востаннє, коли жінка почує, що не так з її тілом від натовпу незнайомих людей, коли хвилює те, наскільки вульгарними можуть бути деякі з вас, чоловіки", — заявляла Пʼю після свого перформансу у 2022 році.

Флоренс Пʼю

Нагадаємо, Флоренс Пʼю прийшла на премʼєру фільму в компанії своєї 86-річної бабусі.

Також Фокус писав про "зоряне" вбрання Флоренс Пʼю, у якому вона відвідала премʼєру фільму "Не хвилюйся, серденько".