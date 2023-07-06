Бен Аффлек і Дженніфер Лопес зіграли разом у піклбол (фото)

Навіть на майданчику для піклболу Бен Аффлек і Дженніфер Лопес — сильна пара.

53-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес та її чоловік, 50-річний актор Бен Аффлек, насолоджувалися грою в піклбол — популярний гібрид тенісу і бадмінтону. Зіркову пару сфотографували в Гемптоні, пише PageSix.

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Для спортивного заняття зірка "Бетмена" був одягнений у джинси з низькою посадкою, сіру футболку та білі кросівки Nike. Його дружина одягла короткі джинсові шорти, білу обтислу майку і білу сорочку, яку залишила розстебнутою. Джей Ло доповнила образ білими кросівками, сережками і сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, Джей Ло, Бен Аффлек і його дочка, 17-річна Вайолет, відвідали вечірку 4 липня 2023 року в Гемптоні, яку проводить мільярдер і спортивний магнат Майкл Рубін на честь державного свята.

Вайолет є старшою з трьох дітей, яких Аффлек виховує з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер, з якою він розлучився 2018 року. У колишньої пари також є 13-річна дочка Серафіна і 10-річний син Самуель.

Тим часом Лопес виховує 15-річних близнюків Макса і Емму з колишнім чоловіком Марком Ентоні. Пара розлучилася 2014 року.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Лопес поділилася відвертим фото Бена Аффлека.