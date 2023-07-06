Зовнішність 17-річної доньки Бена Аффлека викликала обговорення в мережі
Після появи Вайолет на вечірці у Гемптоні користувачі соцмереж помітили разючу схожість з її мамою.
17-річна донька Бена Аффлека та Дженніфер Гарнер Вайолет викликала бурхливі обговорення в мережі.
Спадкоємиця зіркової пари відвідала з батьком та його дружиною Джей Ло "білу" вечірку мільярдера Майкла Рубіна в Гемптоні на честь Дня незалежності США.
Шанувальники одразу помітили разючу схожість між підлітком і колишньою дружиною Аффлека Дженніфер Гарнер.
"Дочка Бена Аффлека буквально є близнюком її матері (Дженніфер Гарнер)", — написав один користувач Twitter поруч із фотографією з вечірки.
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"Ви хочете сказати мені, що це не Дженніфер Гарнер?" — підключився інший учасник дискусії.
"О, я думав, що це Дженніфер Гарнер!" — написав третій.
Інший користувач пожартував: "Гени Бена навіть не пробували".
17-річна Вайолет прибула на зіркову вечірку у білій сукні максі, яку вона поєднала з бежевими босоніжками та окулярами в прозорій оправі.
Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер розлучилися у 2018 році. Від їхнього союзу підростають також син Самюель та донька Серафіна.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек з його донькою від попереднього шлюбу прибули на "білу" вечірку Майкла Рубіна.
Також Фокус писав про критику Дженніфер Лопес через запуск бренду алкогольних коктейлів.