Зовнішність 17-річної доньки Бена Аффлека викликала обговорення в мережі

Після появи Вайолет на вечірці у Гемптоні користувачі соцмереж помітили разючу схожість з її мамою.

17-річна донька Бена Аффлека та Дженніфер Гарнер Вайолет викликала бурхливі обговорення в мережі.

Спадкоємиця зіркової пари відвідала з батьком та його дружиною Джей Ло "білу" вечірку мільярдера Майкла Рубіна в Гемптоні на честь Дня незалежності США.

Шанувальники одразу помітили разючу схожість між підлітком і колишньою дружиною Аффлека Дженніфер Гарнер.

"Дочка Бена Аффлека буквально є близнюком її матері (Дженніфер Гарнер)", — написав один користувач Twitter поруч із фотографією з вечірки.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек з донькою Вайолет

"Ви хочете сказати мені, що це не Дженніфер Гарнер?" — підключився інший учасник дискусії.

"О, я думав, що це Дженніфер Гарнер!" — написав третій.

Дженніфер Гарнер з донькою Фото: Getty Images

Інший користувач пожартував: "Гени Бена навіть не пробували".

17-річна Вайолет прибула на зіркову вечірку у білій сукні максі, яку вона поєднала з бежевими босоніжками та окулярами в прозорій оправі.

Бен Аффлек з донькою

Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер розлучилися у 2018 році. Від їхнього союзу підростають також син Самюель та донька Серафіна.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек з його донькою від попереднього шлюбу прибули на "білу" вечірку Майкла Рубіна.

Також Фокус писав про критику Дженніфер Лопес через запуск бренду алкогольних коктейлів.