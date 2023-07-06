Кориця допомагає схуднути: 5 властивостей ароматної спеції для зниження ваги

Кориця не тільки допомагає надати стравам вишуканого аромату, а й прибрати кілька сантиметрів на талії. Чим ще ця диво-спеція корисна для здоров'я і фігури?

Кориця — пряність, яку використовують у різних кухнях як ароматизатор. Кориця має протиракові, антиоксидантні, протидіабетичні та протизапальні властивості. Згідно з деякими нещодавніми дослідженнями, цейлонська кориця також допомагає в зниженні ваги та лікуванні інших ускладнень метаболічного синдрому. Про це пише Stylecraze.

Кориця високо цінувалася серед стародавніх народів та вважалася подарунком, гідним королів і божеств. Постачальники кориці в Середземноморському регіоні так високо цінували її, що століттями зберігали джерело цієї спеції в секреті. Отже, як ця стародавня пряність допомагає боротися із зайвою вагою?

Кориця викликає потемніння жиру

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Бурий жир — це хороший жир, він містить багато ліпідних крапель та залізовмісних мітохондрій, які допомагають перетворювати їжу на корисне джерело енергії. Бурий жир також допомагає зберігати тепло тіла, виробляючи його в холодну пору року.

Вчені виявили, що екстракт кориці допомагає збільшити кількість бурого жиру в підшкірних (жировий шар під шкірою) жирових клітинах. Це особливо добре для людей із жиром у ділянці живота, адже жир на животі та в ділянці талії — це білий жир. Вживання кориці допомагає перетворити жир на животі на коричневий. А бурий жир, своєю чергою, може бути використаний тілом для підтримання температури тіла та як енергія.

Кориця підвищує чутливість до інсуліну

Поліфеноли в кориці допомагають поліпшити чутливість до інсуліну. Інсулін регулює рівень глюкози в крові. Коли ваш організм не виробляє достатньої кількості інсуліну або стає резистентним до інсуліну, рівень глюкози в крові може підвищуватися, що призводить до накопичення жиру, ожиріння, діабету та інших захворювань. Дослідження підтвердили, що кориця може сприяти зниженню ваги, зменшуючи резистентність до інсуліну.

Це здебільшого пов'язано з наявністю поліфенолів у прянощі. Майже всі основні сорти кориці мають високий вміст поліфенолів. Китайська та індонезійська кориця мають найвищий вміст фенолів порівняно з в'єтнамською та цейлонською корицею.

Кориця знижує рівень цукру в крові натщесерце

Фото: Pixabay

Кориця допомагає знизити рівень глюкози в крові натщесерце. Дослідження, проведене вченими з Каліфорнійського університету в Девісі, засвідчило, що вживання цільної кориці або екстракту кориці може знизити рівень глюкози в крові натщесерце і підвищити чутливість до інсуліну в пацієнтів із діабетом 2 типу. Проте проконсультуйтеся з лікарем про дозування, перш ніж використовувати корицю для лікування діабету.

Кориця знижує рівень поганого холестерину та тригліцеридів

Джессі Федер, клінічний дієтолог, каже: "Було показано, що кориця потенційно знижує рівень поганого холестерину та рівень тригліцеридів, й допомагає підтримувати хороший рівень глюкози. Це допомагає запобігти закупорці або пошкодженню артерій, що запобігає важкій роботі серця". Поганий холестерин має тенденцію накопичуватися в стінках артерій, що, своєю чергою, збільшує ризик серцевого нападу та інсульту. Два окремі дослідження показали, що кориця допомагає знизити рівень поганого холестерину, рівень глюкози в крові натщесерце та рівень тригліцеридів.

Кориця зменшує окружність талії

Жир у ділянці живота є серйозною проблемою. Він накопичується через надмірне споживання калорій, ведення малорухливого способу життя та надмірний стрес. Вчені виявили, що вживання кориці може допомогти зменшити окружність талії та масу тіла.

Дослідження було проведене на 786 людях, де учасники вживали понад 2 г кориці на день протягом трохи більше ніж 12 тижнів. Було помічено, що додавання кориці зменшило масу тіла на 1,02 кг, окружність талії на 2,40 см, індекс маси тіла (ІМТ) на 0,51 кг/м2 і масу жиру на 1,02%.

Ось як кориця допомагає схуднути. Але скільки кориці потрібно приймати для схуднення? Безпечно приймати 1-2 чайні ложки порошку кориці або 1 паличку кориці на день. Однак будьте обережні, щоб не переборщити.

Ви можете приготувати, наприклад, детокс-воду для спалювання жиру з корицею.

Фото: Freepik

Інгредієнти: 1 паличка кориці, 4-5 шматочків лайма, листя м'яти, 1 склянка води

Як приготувати?

Замочіть кору кориці на ніч у склянці води.

Вранці перелийте воду в скляну банку.

Додайте нарізане листя м'яти і часточки лайма.

Переваги

Лайм є багатим джерелом вітаміну С і зміцнює імунну систему. А м'ята має протизапальні та антиоксидантні властивості. Тому коричну воду можна використовувати для лікування проблем із кишківником та шкірою, алергії, кашлю та застуди.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

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