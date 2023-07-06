Стало відомо, чому помер онук Роберта Де Ніро
19-річний Леандро раптово пішов із життя на початку липня 2023.
Донька Роберта Де Ніро розкрила причину смерті свого єдиного сина Леандро.
51-річна акторка та режисерка Дрена Де Ніро стверджує, що її 19-річний син помер після прийому таблеток з фентанілом.
"Хтось продав йому таблетки з додаванням фентанілу, які, як вони знали, були з додаванням, але все одно продали їх йому… мій син пішов назавжди 😭", — стверджувала донька оскароносного актора в Instagram у відповідь на запитання підписника, як помер 19-річний Леандро.
Зазначимо, що фентаніл — сильнодійний синтетичний опіоїдний препарат. Він приблизно в 100 разів сильніший за морфін і в 50 разів сильніший за героїн як анальгетик.
"Всього два міліграми фентанілу, невелика кількість, яка вміщується на кінчику олівця, вважається потенційно смертельною дозою", — стверджує DEA.
Свої співчуття родині Роберта Де Ніро висловили їхні шанувальники та зіркові друзі.
"Дрено, розбита серцем за вас, я не можу уявити, що ви повинні відчувати, нехай Господь покриє вас і тримає в своїх обіймах у цей дуже сумний час і втрату.. Я люблю вас, завжди поруч 🕊️💔 🙏🏾", — написала супермодель Наомі Кемпбелл.
Нагадаємо, донька Роберта Де Ніро висловилася про смерть свого єдиного сина.
Також Фокус писав про першу появу Роберта Де Ніро після звістки про смерть 19-річного онука.