"Я попрощалася з життям", — співачка Христина Соловій про нічну ракетну атаку на Львів

Артистка закликала не ігнорувати тривогу і в разі небезпеки бігти в укриття.

У ніч на 6 липня російська армія вдарила крилатими ракетами "Калібр" по Львову, влучивши в житловий будинок. Унаслідок атаки загинуло четверо людей, постраждало понад три десятки жителів, пошкоджено 35 будинків. Українська співачка Христина Соловій записала відео, в якому розповіла, що внаслідок удару було пошкоджено і її квартиру: ударною хвилею вибило вікна. Ролик вона розмістила у себе на сторінці в соцмережах.

Артистка зазначила, що після того, що сталося, отримала дуже багато запитань і слів підтримки.

"Зі мною все добре, спасибі вам. Весь двір усипав уламками скла з вікон, але діти вже грають на майданчику. І я під цей шум потроху оговтуюсь. Але вночі було дуже страшно. У якийсь момент я попрощалася з життям", — зазначила вона.

Христина наголосила, що є люди, які постраждали від дій країни-терориста, і вони потребують підтримки та допомоги, а також акцентувала на важливості взаємної підтримки один одного та донатах для ЗСУ, оскільки зараз немає нічого важливішого за цю війну та нашу перемогу.

"Тримайтеся, будь ласка, бережіть один одного і не лінуйтеся ходити в бомбосховище, якщо воно є у вашому домі або поблизу. Слава Україні!" — заявила співачка.

"Ми мусимо боротись та підтримувати наших захисників, а весь гнів до ворога перетворити у власну силу й міць", – додала вона в підписі до відео.

Раніше Фокус писав, що ОВА оновила відомості про жертви ракетного удару по Львову, а також про те, що під час атаки частина притулків не працювали.