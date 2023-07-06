Топ 5 корисних перекусів, які можна з'їсти за робочим столом

Якщо ви рано снідаєте, то до обіду вам знадобиться легкий перекус, щоб зарядитися енергією та дочекатися обіду. Які продукти обрати для перекусу просто за робочим столом?

Вас тягне перекусити до обіду? Причому чимось солоденьким, до чергової чашки кави з молоком або капучино? Немає нічого страшного, щоб іноді перекушувати солодощами, але якщо ви хочете скоротити кількість калорій, щоб привести себе у форму, відмова від цих солодких або шкідливих перекусів безумовно допоможе. Пропонуємо вам п'ять перекусів, якими можна поласувати прямо за робочим столом. Про це пише Realbuzz.

Йогурт і мед

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Йогурт дуже корисний для шлунка, містить кальцій та має невелику кількість жиру. Нещодавнє дослідження показало, що люди, які отримували кальцій з йогурту, а не з інших молочних продуктів, втратили більше ваги в ділянці живота. Вибирайте нежирні йогурти без наповнювача, які містять пробіотики, а для солодкого смаку додайте трохи меду. Доведено, що мед підвищує рівень захисних антиоксидантів у крові, а також корисний як доповнення до дієти для людей, які страждають на високий рівень холестерину. Згідно з дослідженнями, використання меду замість цукру або штучних підсолоджувачів може знизити загальний рівень холестерину і тригліцеридів й підвищити рівень "хорошого" холестерину ЛПВЩ.

Тост з авокадо

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Авокадо називають суперфудом через його склад. Він багатий на вітамін Е, мононенасичені жири та калій, а також вітамін В6, який допомагає процесу синтезу серотоніну — гормону гарного настрою. Викладіть половинку авокадо на скибочку цільнозернового тосту, щоб отримати смачний і здоровий перекус із низьким глікемічним індексом. Якщо вам подобається гостра нотка, можете скропити тост соусом табаско.

Мигдаль та курага

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Мигдаль — чудове джерело магнію і вітаміну Е (антиоксидант), він багатий на білок та клітковину, а також має низький глікемічний індекс. Курага містить каротини, які можуть знизити ризик розвитку раку горла і легенів, а також забезпечують вас калієм, залізом, кальцієм, кремнієм, фосфором та вітаміном С. Дивно, але в куразі набагато більше поживних речовин, ніж в абрикосі, а все тому, що вміст поживних речовин у сушеному фрукті концентрований. У грамі сушених абрикосів в дванадцять разів більше заліза, у сім разів більше клітковини та в п'ять разів більше вітаміну А, ніж у свіжих фруктах. Ідеальний перекус — це курага, начинена мигдалем.

Смузі з банана, манго та ананаса

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Смузі — це напій, яким можна насолоджуватися навіть, якщо у вас в офісі є правило "не їсти за робочим столом". Звісно, ви не можете просто встановити блендер поруч із копіювальним апаратом, але ви можете приготувати смузі заздалегідь, просто перед виходом із дому.

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Енергетичний коктейль із банана, манго й ананаса містить неабияку порцію бета-каротину, фолієвої кислоти, клітковини, вітамінів В, С і Е та необхідних мінералів. Знежирене молоко також додає білок і кальцій. На дві порції знадобиться половинка м'якоті стиглого манго, свіжий ананас, маленький банан, сік половинки або цілого лайма (за смаком), 150 мл знежиреного молока та вісім кубиків льоду. Просто розчавіть лід у блендері, додайте фрукти й молоко, а потім змішайте до отримання однорідної маси.

Арахісова паста з хлібцями

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Цей перекус — ідеальне поєднання білків, жирів та вуглеводів. Хоча арахісова паста містить багато жиру (ненасиченого), окрім цього арахіс — джерело антиоксидантного вітаміну Е. Арахісова паста також багата на білок і магній, тому є чудовим варіантом для вегетаріанців. Намазуйте арахісову пасту на житні хрусткі хлібці, в яких мало солі, багато клітковини та низький глікемічний індекс. Це здоровий перекус, який додасть вашому організму енергії та дасть змогу не переїдати в наступні прийоми їжі.

Нагадаємо, у жодному разі не їжте ці продукти, якщо хочете схуднути

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