Охоронець відомого баскетболіста напав на Брітні Спірс у Лас-Вегасі

Охоронець баскетболіста Віктора Вембаньями вдарив її і збив із ніг, коли вона хотіла сфотографуватися зі спортсменом.

На Брітні Спірс напали в Лас-Вегасі. Інцидент стався в ресторані Catch у готелі ARIA близько восьмої вечора напередодні. Брітні хотіла сфотографуватися з відомим баскетболістом Віктором Вембаньямою, який також був у ресторані. Вона грюкнула його по плечу, а охоронець Віктора вдарив її і збив з ніг. Подробиці події повідомило видання TMZ.

Як відомо, Брітні Спірс разом зі своїм чоловіком Семом Асгарі та ще двома людьми вирушила в ресторан на вечерю. Коли вона увійшла в казино, її оточили фанати.

Брітні Спірс у Лас-Вегасі

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Брітні помітила Віктора. Вона любить баскетбол і їй подобається гра Віктора, тож вона підійшла до нього, щоб запитати, чи можуть вони сфотографуватися разом. Вона грюкнула його по спині, по правому плечу, і, директор служби безпеки "Сан-Антоніо Сперс", — команди, за яку грає Віктор Вембаньяма, — миттєво вдарив її тильною стороною руки, внаслідок чого вона впала на землю.

Брітні Спірс і Віктор Вембаньяма

Брітні Спірс узяла себе в руки і підійшла до свого столика. Джерело розповіло, що охоронець підійшов до столу і попросив вибачення. Він сказав: "Ви розумієте, як це, коли вас оточують фанати". І він заявив, що коли вдарив її, то не знав, хто вона така.

Служба безпеки Брітні провела деякий час з охоронцем Віктора, після чого її команда подала заяву в столичне поліцейське управління про нанесення побоїв.

Джерело в поліції повідомило, що людина, яка вдарила Брітні, це Даміан Сміт, директор служби безпеки баскетбольної команди. І хоч спочатку була інформація, що кримінальну справу не завели, пізніше з'ясувалося, що все-таки завели. І, як сказало джерело, там інцидент вважають "серйозним, як серцевий напад".

Справу, найімовірніше, буде передано в окружну прокуратуру. А керівництво поліції Лас-Вегаса зустрінеться з Брітні Спірс, щоб обговорити інцидент.

Нагадаємо, колишній чоловік Брітні Спірс, Кевін Федерлайн, не змушуватиме своїх синів прощатися з Брітні Спірс перед переїздом сім'ї з Каліфорнії на Гаваї наступного місяця. Раніше діти Брітні дали перше інтерв'ю, обговоривши з журналістом свої стосунки з матір'ю.

Вони не бачаться з Брітні, хоч і вони самі, і Кевін Федерлайн, і його нова дружина, всі вони живуть коштом Спірс, яка багато років виплачує колишньому чоловікові аліменти.