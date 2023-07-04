Колишній чоловік Брітні Спірс не змушуватиме синів прощатися з матірʼю перед переїздом
Спадкоємці зірки сцени за кілька тижнів переїдуть на Гаваї.
Кевін Федерлайн не змушуватиме своїх синів прощатися з Брітні Спірс перед переїздом родини з Каліфорнії на Гаваї наступного місяця. Про це пише TMZ.
Колишній танцівник не змушує 17-річного Шона Престона або 16-річного Джейдена Джеймса попрощатися з їхньою мамою.
Інсайдер розповів виданню, що 45-річний Федерлайн, очевидно, заохочує хлопців побачитися зі Спірс, 41, перед великим переїздом, але не змушуватиме їх бачитися з артисткою, якщо вони цього не хочуть.
У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!
Джерело додало, що сини Спірс ще не вирішили, чи будуть вони відвідувати матір перед відʼїздом.
Ексчоловік зірки сцени переселяє свою сім'ю на Гаваї, щоб вони могли уникнути пильної уваги ЗМІ. Також Кевін Федерлайн розповів, що його друга дружина Вікторія Прінс отримала пропозицію роботи в цьому штаті.
Сама Спірс погодилася з тим, щоб її спадкоємці переїхали з батьком.
Нагадаємо, Брітні Спірс поділилася архівним фото сина в дитинстві.
Також Фокус писав про коментар Кевіна Федерлайна щодо чуток про бажання отримувати довше аліменти від Брітні Спірс.