Обережно, грибок! Дерматолог назвала 3 інфекції, які можна підхопити у басейні

Басейн зараз чи не єдина можливість поплавати та освіжитись у літні спекотні дні. Чим купання у басейні може бути небезпечне для нашого здоров’я, Фокусу розповідає дерматолог Ольга Дідик.

Літо, сонце, пляж, басейн з кристально чистою водичкою, але чи насправді вона така чиста, як нам здається? Розбираймося. Найчастіше у басейні можна підхопити грибкові захворювання (мікоз шкіри), кишкові інфекції та алергічний дерматит. Про те, як запідозрити небезпеку та уберегти себе, розповідає лікар, косметолог-дерматолог Ольга Дідик.

Яка небезпека чатує у басейні

Фото: Freepik

Грибки та кишкові захворювання, дуже люблять, вологу та тепло, тому басейн — це ідеальне середовище для їхнього розвитку.

"Більшість сучасних басейнів, мають якісне очищення та хлорування, тому якщо виконуються усі санітарні норми, то ризик захворювань мінімальний. Якщо це комерційне приміщення, там також ведеться книга очищення та хлорування басейну. Запам’ятайте, вода у басейні має бути ідеально чистою, стінки басейну без слизу та без будь-якого нальоту" — зазначає Ольга Дідик.

Як розпізнати хворобу?

Грибок. Грибкові захворювання мають довгий інкубаційний період, це може бути як декілька тижнів, так і місяці.

"Найчастіше на тілі, це округлі плями з рівними краями від 0.5 см у діаметрі до 5 см і більше, колір плям від яскраво-рожевого до темно-коричневого. Переважно ніяких відчуттів більше немає. У деяких людей може спостерігатися незначний свербіж. Грибок може проявитися на нігтях ніг або рук. Пацієнти переважно помічають зміну кольору нігтя, зазвичай це жовтувато-білувата пляма, інколи навіть із сірим відтінком, ніготь стає крихкий, може змінюватися його форма, та товщина" — говорить дерматологиня.

Кишкові інфекції. Найрозповсюдженіші кишкові інфекції, якими можна заразитися в басейні, це ротавірус та ентеровірус. На жаль, хлорована вода не вбиває ротавіруси, тому в цьому випадку потрібно слідкувати, щоб вода з басейну не потрапляла до шлунково-кишкового тракту. Особливо це стосується дітей, які часто люблять пити воду з басейну.

Ентеровірусна інфекція проявляється підвищенням температури, загальною слабкістю, сонливістю та везикулярним висипом у вигляді пухирців, наповнених рідиною. Зазвичай вони з’являються на слизовій носоглотки та мигдаликах.

У випадку кишкових інфекцій слід негайно звертатися до лікаря, щоб уникнути зневоднення та загальної інтоксикації організму, особливо це стосується дітей.

Фото: Фото: Gettyimages

Алергічний дерматит. Висип після відвідування басейну може бути також алергічною реакцією на антисептики, якими дезінфікують воду, іншими словами, алергічний дерматит.

"Алергічний дерматит, переважно виникає протягом 24 годин, виникає раптово. Найчастіше це сильний свербіж, можуть бути висипання яскраво-рожевого кольору, які виступають, над рівним шкіри, це плями різної форми які можуть зливатися між собою. Вражається будь-яка частина тіла людини" — говорить Ольга Дідик.

Лікар дерматолог Ольга Дідик рекомендує не займатися самолікуванням, а одразу, як тільки ви бачите схожі симптоми, звертатися до лікаря. У питаннях, які стосуються шкірних захворювань, важливо не затягувати, адже, чим скоріше почати лікування, тим швидше можна отримати позитивний ефект.

Як себе захистити від можливого інфікування?

Фото: Pexels

Намагайтесь приходити в басейн зранку, коли вода продезінфікована і чиста.

Користуйтесь індивідуальним взуттям та рушником.

В жодному разі не ковтайте воду з басейну

Відмовтесь від відвідування басейна, якщо ви недавно хворіли та ще не відновились після хвороби.

Якщо у вас є відкриті рани, подряпини та садна, краще їх заклеїти пластиром, а після купання в басейні, обробити.

Обов’язково після басейну прийміть душ та намастіть шкіру зволожувальним засобом.

Нагадаємо, подологиня назвала 5 причин, чому необхідно регулярно робити педікюр

Раніше Фокус писав про те, як правильно мити овочі та фрукти, щоб уникнути кишкових інфекцій та отруєння

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!