Семизначна сума: Дуа Ліпа уклала найбільшу угоду з автомобільним брендом

Артистка раніше співпрацювала з Jaguar, проте їй запропонували кращі умови.

27-річна британська співачка Дуа Ліпа уклала найбільшу угоду з автомобільним брендом і стане новим обличчям Porsche. Про це пише The Sun.

Зірка сцени косовського походження, яка вже має безліч хіт-синглів, спільну колекцію з Versace і подкаст, тепер приступає до нового проєкту.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Ліпа, яка раніше була обличчям компанії Jaguar, що займається виробництвом розкішних автомобілів, тепер отримала пропозицію із "семизначною сумою" за закриття угоди.

Джерело розповіло виданню: "Дуа є одним з найгарячіших облич у музиці зараз і є світовою зіркою. Вона має величезну силу бренду, і Porsche запропонував їй семизначну суму, від якої вона не могла відмовитися".

Дуа Ліпа Фото: Getty Images

Як відомо, Дуа Ліпа вперше почала працювати з Jaguar у 2018 році, і це принесло їй величезні гроші.

"Але коли Porsche постукала, це була справді цікава пропозиція, і вона з нетерпінням чекає участі. Зараз вона є абсолютним проявом сили, і її ніщо не зупинить", — розповів інсайдер.

Дуа Ліпа Фото: dualipa

Нагадаємо, Дуа Ліпа поділилася рідкісним знімком з коханим та привітала його з днем народження.

Також Фокус писав про ідеальний піжамний комплект, який продемонструвала Дуа Ліпа.