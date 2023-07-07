Брат Кейт Міддлтон і його дружина відвідали Вімблдон одразу після оголошення про вагітність

Джеймс Міддлтон і Алізе Тевене з'явилися на трибунах буквально через кілька годин після того, як повідомили, що чекають на первістка.

Брат принцеси Уельської, Джеймс Міддлтон і його дружина Алізе Тевене виглядали дуже задоволеними, коли відвідали Вімблдон — за кілька годин після оголошення про те, що вони чекають на свою першу дитину. Про це пише People.

Напередодні ввечері 36-річний Джеймс поділився милою фотографією своєї вагітної дружини Алізе в Instagram.

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А вже наступного дня пара вийшла у світ, з'явившись на трибунах Вімблдонського турніру. Джеймс і Алізе вкрай рідко виходять у світ, вважаючи за краще проводити час у своєму будинку 1,45 мільйона фунтів стерлінгів в ідилічному селі Баклбері в західному Беркширі, де виросли Кейт, Піппа і сам Джеймс.

На трибунах Вімблдону Алізе з'явилася в чарівній зеленій сукні від улюбленого бренду Кейт Sezane за 185 фунтів і великих сонцезахисних окулярах. Джеймс був в елегантному світлому костюмі.

Джеймс Міддлтон і Алізе Тевене на Вімблдоні Фото: Getty Images

33-річна Алізе виглядала розслабленою і щасливою. І вона з Джеймсом уважно спостерігали за тим, що відбувається на корті.

Нагадаємо, про вагітність Джеймс Міддлтон повідомив, опублікувавши фото Алізе в оливково-зеленій сукні з їхнім собакою Мейбл на лузі.

Алізе Тевене

"Ми не могли б бути більш схвильовані... ну, можливо, Мейбл", — написав Джеймс, перш ніж послатися на свій важкий рік після смерті його спанієля Елли, якій виповнилося 15 років.

"Це був дуже важкий початок року після втрати моєї коханої Елли, проте ми закінчимо рік найдорогоціннішим маленьким поповненням у нашій зростаючій родині", — сказав він.

Малюк Джеймса і Алізе буде двоюрідним братом принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї, а також племінницею або племінником принца і принцеси Уельських. Кейт, безумовно, буде рада знову стати тіткою.

У сестри Джеймса і Кейт, Піппи, також є троє дітей від чоловіка Джеймса Метьюза: Артур, Грейс і Роуз, що означає, що дитина Джеймса стане сьомим онуком Керол і Майкла Міддлтон.

Джеймс Міддлтон і Алізе познайомилися 2014 року в клубі "Челсі" в Південному Кенсінгтоні, причому саме завдяки Еллі. Собака підбіг до Алізе, а збентежений Джеймс поспішив, щоб вибачиться і забрати собаку. Алізе подумала, що він офіціант, і попросила принести їй випити, продовжуючи гладити Еллу.

Раніше Джеймс розповідав, що саме Елла допомогла йому впоратися з депресією.

"Протягом дня я брав себе в руки і йшов на роботу, а потім просто дивився заскленілими очима на екран свого комп'ютера, бажаючи, щоб час минав і я міг поїхати додому", — розповідав Джеймс.

Алізе і Джеймс побралися у вересні 2019 року, але їм довелося двічі відкладати церемонію через Covid, перш ніж, нарешті, оголосити, що вони зв'язали себе узами шлюбу в Борм-ле-Мімоза в Провансі 2021 року.

Алізе — донька колишнього дипломата Жана-Габріеля Тевене, який мешкає в Парижі і нині робить кар'єру письменника і поета.

Вона розмовляє трьома мовами, кілька років жила і працювала в Лондоні, наразі є директором TreasurySpring, фінтех-фірми, що використовує цифрові конвеєри для з'єднання багатих готівкою фірм з інституційними позичальниками.

Джеймс Міддлтон і Алізе Тевене

Раніше Алізе жила і працювала в Німеччині, Індонезії, Чилі, Франції, Бельгії та Англії.

Її батько говорив, що вона дуже щаслива з Джеймсом, а його описував, як "чарівного молодого чоловіка". Тевене зізнався, що назвав доньку на честь субтропічного пасату.

Нагадаємо, на весіллі Джеймса й Алізе були присутні його сестри. Але знімками з весілля Джеймс поділився не надто охоче.