Джонні Депп готовий до співпраці з Disney

Після скандального розлучення з Ембер Герд Депп активно повертається в публічне поле.

60-річний американський актор Джонні Депп готовий до співпраці з компанією Disney. Про це пише People.

Інсайдер розповів, що Депп, який раніше казав, що відчуває себе зрадженим компанією, що стоїть за багатомільярдною франшизою "Піратів Карибського моря", може повернутися до нових проєктів.

"Усе можливо. Якщо це правильний проєкт, він його зробить", — зізнається джерело.

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Джонні Депп Фото: Instagram johnnydepp

Питання про повернення до ролі капітана Джека Горобця з’явилося трохи більше ніж через рік після спірного процесу розлучення актора з Ембер Герд. Під час активної фази звинувачень Деппа в домашньому насильстві низка компаній розірвала з ним співпрацю. Лише Dior продовжували випускати рекламні кампейни за участю "пірата".

Після виграшної справи проти колишньої дружини актор повертається в публічне поле. У травні 2023 на Каннському кінофестивалі Депп представив фільм "Жанна Дюбаррі", у якому виконав головну роль короля Людовіка XV.

Джонні Депп Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джонні Деппа "зловили" папараці із загіпсованою ногою.

Також Фокус писав про одкровення Джонні Деппа про "складний період" під час розлучення з Ембер Герд.