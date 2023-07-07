Соломка, Лещенко та Єгорова: як в Україні пройшов фестиваль "Лінія іспанського кіно" (фоторепортаж)

Фестиваль іспанського кіно не проводили в Україні з 2012 року.

У четвер, 6 липня, у столичному кінотеатрі "Жовтень" відбулося урочисте відкриття фестивалю "Лінія іспанського кіно". Подію проводять Посольство Іспанії в Україні та Іспанська агенція з міжнародного співробітництва з розвитку в межах головування Іспанії в Європейському Союзі у другому семестрі 2023 року. Захід організовано в співпраці з кінокомпанією "Артхаус Трафік". Журналіст Фокусу побував на події.

Подія відкрилася комедією "Найкращий бос". Серед перших глядачів: Олександр Лещенко, Ліна Верес, Софія Єгорова, Вячеслав Соломко, Влад Нікітюк і Анна Гуляєва. Журналіст Фокусу побував на події.

Рікардо Лопес-Аранда Хагу, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанія в Україні

На перший фестивальний огляд завітали хореографи Олександр Лещенко та Ліна Верес, актори Влад Нікітюк і Анна Гуляєва, співачка Софія Єгорова, ведучий телеканалу "Київ" Вячеслав Соломко, піарниця Тетяна Карікова. Представили фільм-відкриття Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанія в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу та генеральний директор кінокомпанії "Артхаус Трафік" Денис Іванов.

Актриса Анна Гуляєва та актор Влад Нікітюк

Фестиваль відкрився стрічкою "Найкращий бос" — найкращою європейською комедією 2022 року за версією Європейської кіноакадемії та володаркою шести нагород від Національної кінопремії Іспанії "Гоя". Стрічка режисера "Ескобара" Фернандо Леона де Араноа та продюсерів серіалів "Новий тато" й "Молодий тато" розповідає про харизматичного провінційного бізнесмена.

Пан Нгуєн Хонг Тхакх, Надзвичайний і Повноважний Посол Соціалістичної Республіки В'єтнам в Україні

Напередодні присудження престижної нагороди за досконале ведення бізнесу він намагається тримати марку турботливого керівника, який невпинно працює задля добробуту співробітників. Головну роль грає оскароносний Гав'єр Бардем. Повторний показ у межах фестивалю відбудеться в понеділок, 10 липня. Паралельно з фестивалем стрічка вийшла в український прокат.

Вячеслав Соломка ведучий Фото: Настя Теликова

Хореографи Ліна Верес і Олександр Лещенко

Співачка Софія Єгорова

Тетяна Карікова

Денис Іванов, продюсер, генеральний директор кінокомпанії "Артхаус Трафік"

Раніше Фокус публікував рецензію на фільм на фільм "Астероїд-Сіті". Крім того, Фокус писав про те, як пройшла музична премія YUNA 2023.