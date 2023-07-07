Белла Хадід продемонструвала фігуру у спідній білизні (фото)

Зірка подіумів повернулася у соцмережі після тривалого мовчання та боротьби із хворобою Лайма.

26-річна американська супермодель Белла Хадід продемонструвала фігуру у спідній білизні. Знімками зірка подіумів палестинського походження ділиться у своєму Instagram з майже 60 млн підписників.

Белла після тривалого публічного мовчання показала фото, на яких позує у спідній білизні з нової колекції Victoriaʼs Secret. Образ вона доповнила масивними сережками та шовковою накидкою. На ногах "ангела VS" були темні босоніжки на підборах.

"Нова кампанія @victoriassecret вже зараз. 🖤 #victoriassecret", — підписала кадри менша сестра Джіджі Хадід.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Белла Хадід

З 2021 року Белла була однією з ключових фігур у кардинальному ребрендингу компанії, який включав відмову від "ангелів Victoria's Secret" на користь VS Collective.

VS Collective було представлено як концепцію збільшення розмірів після того, як оригінальний бренд звинуватили в просуванні недосяжного образу тіла.

Белла Хадід для Victoria's Secret Фото: Instagram/Victoria's Secret

Нагадаємо, Белла Хадід повністю відмовилася від алкоголю.

Також Фокус писав про боротьбу Белли Хадід із хворобою Лайма.