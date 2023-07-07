Кендалл Дженнер у латексному боді знялася в рекламі прикрас

Модель продемонструвала ідеальну фігуру в рекламному кампейні Messika.

Кендалл Дженнер знялася в рекламній кампанії ювелірних прикрас у сміливому і відвертому образі. Про це пише Daily Mail.

Модель позувала на тлі бузкового ретро-автомобіля в рамках своєї останньої кампанії з брендом Messika.

Кендалл Дженнер у рекламному кампейні Messika

27-річна зірка сімейства Кардаш'ян продемонструвала фігуру в обтислому боді з ПВХ, яке вона одягла з темними колготками.

Бузковий колір боді відтіняв блискучі прикраси з комплекту "Мессіка Imperial Move" з колекції Beyond High Jewelry.

Кендалл Дженнер у рекламному кампейні Messika Фото: Instagram Messika Кендалл Дженнер у рекламному кампейні Messika Фото: Instagram Messika

Кендалл Дженнер позувала біля бузкового ретро-авто в пустелі.

Приголомшливі рекламні кадри були зроблені після того, як Кендалл була названа обличчям кампанії французького ювелірного бренду 2023 року.

Її було обрано обличчям бренду у 2022 році. І нова рекламна кампанія цитувала попередню, коли Кендалл позувала біля ретро-машини в пустелі, але тільки машина і її латексна сукня були червоними.

Кендалл Дженнер у рекламному кампейні Messika

"Кендалл Дженнер з її вродженим почуттям стилю і привабливою чарівністю — ідеальна представниця бренду Messika. Поєднання незаперечної чарівності Кендалл і вишуканих творінь бренду — це союз, створений на небесах моди", — зазначили в компанії.

Після того, як Кендалл обрали обличчям бренду минулого року, засновниця бренду Валері Мессіка сказала People: "Жінки надихають мене своєю індивідуальністю. Я бачу Кендалл як втілення альфа-жінки: загадкової, вільної і такої, що контролює свою долю".

Знімки були зроблені після того, як вона відзначила День незалежності США разом зі своїми сестрами та доброю половиною Голлівуду, відвідавши "білу" вечірку мільярдера Майкла Рубіна в Гемптоні.

На цю вечірку Кім Кардаш'ян, до речі, вибрала комплект з білого топа і білої спідниці, який доповнила несподіваним аксесуаром — поясом з великим діамантом.