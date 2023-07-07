Відчуй себе на Вімблдоні: як приготувати фірмовий коктейль Піммз

Якщо ви любите літні коктейлі і вам подобається історія, то цей коктейль точно вам сподобається.

У спортивному світі є вражаючий список культових коктейлів. Від м'ятного джулепа Кентуккі Дербі до медового коктейлю Відкритого чемпіонату США. А коли справа доходить до британського турніру Великого шолома, Вімблдону, то його фірмовим коктейлем є Піммз. Це освіжаючий слабоалкогольний напій, який ідеально підходить для пиття не тільки під час Вімблдону, а й протягом усього літа. Про історію коктейлю та спосіб його приготування розповідає сайт Town And Country.

В основі фірмового коктейлю — фірмовий лікер Pimm's. Він створений на основі джина. Джеймс Пімм, син фермера, який володів устричним баром у Лондоні 19-го століття, створив і запропонував своїм гостям цю секретну суміш джину, хініну і суміші спецій як тонізуючий засіб для поліпшення травлення. Сьогодні це один із фірмових англійських лікерів. І в Україні його купити можна. Вартість — близько 700 грн за пляшку.

Чому №1? Тому-що Джеймс подавав його в кухлі, який називав "чашка №1".

Піммз

Інгредієнти

50 мл Пімм №1;

150 мл лимонаду;

м'ята;

1 апельсин;

3 полунички;

1 огірок.

Складіть усі інгредієнти у високу склянку, змішайте, додайте лід і пийте. Кількість інгредієнтів не вказана, але кількох скибочок кожного фрукта і пари гілочок м'яти має вистачити. Але раджу робити одразу цілий глечик Піммза, бо "ніколи не знаєш, скільки гостей з'явиться на дзвін кубиків льоду".

Будь-який любитель Pimm's, ймовірно, буде щасливий повідомити вам, що існує безліч способів змішати коктейль. На додаток до перерахованих вище інгредієнтів або замість них ви можете додати:

Sprite, 7UP або іншу лимонно-лаймову газовану воду;

Імбирний ель або імбирне пиво;

Лимонний сік;

Часточки будь-яких цитрусових (лимон, лайм, апельсин тощо). Скибочки яблук теж гарні, але будьте обережні, щоб не перетворити чашку Pimms Cup на сангрію.

Як він став традиційним коктейлем Вімблдону

Pimm's був настільки популярний в устричних барах, що Джеймс Пімм почав продавати його по всьому Лондону за ціною "три шилінги за пляшку" в 1800-х роках. Комерційне поширення відбулося 1865 року.

Піммз завоював популярність у британців і став популярним на престижних заходах, як-от виставка квітів у Челсі та Королівська регата в Генлі, а також став улюбленим напоєм на вечірках у саду британського університету. Уперше коктейль Pimm's з'явився на Вімблдонському турнірі 1971 року, і тепер глядачам щорічно подають понад 300 000 склянок цього напою.

Нагадаємо, раніше на Вімблдоні чудово провели час принцеса Уельська і Роджер Федерер. Їм було настільки весело разом, що дружина тенісиста навіть приревнувала його до Кейт Міддлтон.