Дуа Ліпа показала нові фотографії з бойфрендом

Зірка публікує у своїх соцмережах яскраві знімки з відпочинку.

27-річна британська співачка Дуа Ліпа продемонструвала свою фігуру в бікіні на кількох знімках з відпочинку, а також поділилася фотографіями зі своїм коханим, 42-річним французьким режисером Роменом Гравасом. Відповідні зображення зі своєї подорожі на Сіфнос зірка сцени опублікувала в Instagram-акаунті.

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Знаменитість показала свою підтягнуту і струнку статуру на кількох знімках у крихітних бікіні.

Дуа Ліпа Фото: Instagram @dualipa Дуа Ліпа Фото: Instagram @dualipa

На світлинах із бойфрендом зірка сцени косовського походження виглядала щасливою. На одному фото вони трималися за руки і сміялися, а на другому позували на повний зріст біля стіни в повністю чорних образах.

Уперше про нові стосунки Дуа Ліпи з французьким режисером почали говорити на початку цього року після того, як зірок разом помітили на вечірці в Лондоні. Утім, офіційно вони не коментували свій роман.

Як пара Ромен і Дуа дебютували на червоній доріжці Каннського кінофестивалю-2023.

До цього британська співачка понад два роки зустрічалася з Анваром Хадідом, братом Белли та Джіджі Хадід. Наприкінці 2021 року вони оголосили про розставання, а інсайдери повідомляли, що графіки знаменитостей кардинально різнилися, що й стало приводом закінчити стосунки.

Також Фокус писав, що Дуа Ліпа зворушливо привітала коханого з днем народження.