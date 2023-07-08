17-річна принцеса Іспанії збирається пройти трирічну військову підготовку

Юна принцеса йде стопами батька і стане військовим рекрутом уже наступного місяця.

Іспанська принцеса Леонор незабаром почне трирічну військову підготовку в Іспанії після закінчення престижної приватної школи в Південному Вельсі. Про це пише Daily Mail.

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У травні 17-річна спадкоємиця іспанського престолу отримала ступінь міжнародного бакалавра в Атлантичному коледжі UWC у валлійському графстві Вейл-оф-Гламорган. Школу часто називають "Гоґвортсом гіпі" завдяки прогресивному підходу до навчання та мальовничому замку. Курс навчання в коледжі коштує понад 3 мільйони гривень за рік.

Леонор має стати військовим рекрутом наступного місяця, йдучи стопами свого батька короля Феліпе, а також свого діда Хуана Карлоса, які пройшли військову підготовку в кожній з трьох збройних сил країни.

Її навчання відбуватиметься в Загальній військовій академії в Сарагосі, потім відправиться до військово-морського училища, яке включає в себе плавання на навчальному вітрильному кораблі Хуана Себастьяна Елькано, і закінчить навчання в Загальній повітряній академії. Принцеса, якій у жовтні виповниться 18 років, заявила про свій ентузіазм з приводу того, що скоро стане кадетом, на церемонії нагородження Фонду принцеси Жирони в Жироні.

Вона сказала: "Я щойно закінчила середню школу і збираюся почати новий етап з періодом військової підготовки. Я щаслива, тому що знаю, наскільки іспанці цінують наші збройні сили. Це важливий момент у моєму житті, і я дуже схвильована і сповнена рішучості продовжувати вчитися і докладати всіх зусиль".

Королева Летиція і король Феліпе з доньками Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Tatler повідомив, що міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес підтвердила наступний крок принцеси Леонор Астурійської незадовго до випуску дівчини в травні.

Виступаючи в березні, пані Роблес підтвердила: "Згодом головнокомандувачем збройними силами буде жінка, і останніми роками ми докладаємо дуже важливих зусиль для включення жінок у збройні сили".

У вересні минулого року іспанський палац оголосив, що принцеса Леонор вступить до університету для вивчення права, щойно її трирічна військова підготовка завершиться 2026 року. Хоча вибір університету Леонор невідомий, академічна освіта принцеси вже має схожість з освітою її батька, короля Феліпе.

Раніше Фокус писав, що король Іспанії вирішив скоротити суму на утримання свого батька.