Ріанна на пізніх термінах вагітності продемонструвала total-black образ (фото)

Артистку помітили у Лос-Анджелесі без її коханого.

35-річна американська співачка Ріанна на пізніх термінах вагітності зʼявилася на публіці у Лос-Анджелесі в total-black образі з оголеним животом. Про це пише Daily Mail.

Артистка барбадоського походження, яка очікує на народження другої дитини, була в повсякденному, повністю чорному костюмі з бюстгальтером під кардиганом і спортивними штанами.

Рірі захистила очі парою темних окулярів у прямокутній оправі.

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Ріанна

Щоб доповнити свої яскраво-червоні губи, вона вибрала природний і яскравий макіяж. Що стосується ювелірних прикрас, то співачка додала лаконічне кольє та вишукані сережки з діамантами.

Рірі та A$AP Rocky очікують на народження другої спільної дитини. У травні 2022 вони вперше стали батьками. У пари музикантів народився син RZA, якого вони тривалий час не показували публіці та не розкривали імені малюка.

Ріанна

Нагадаємо, Ріанна продемонструвала капелюшок українського дизайнера під час відпочинку на Барбадосі.

Також Фокус писав про новий знімок первістка Ріанни та A$AP Rocky.