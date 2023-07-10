Рамі Малек фліртував з Еммою Коррін на концерті

Нещодавно оскароносний актор розлучився зі своєю давньою подругою Люсі Бойнтон.

42-річного актора Рамі Малека, зірку фільму "Богемна рапсодія", бачили, як він фліртував із 27-річною зіркою серіалу "Корона" Еммою Коррін. Про це пише Daily Mail.

Пара фліртувала і цілувалася на трибунах під час концерту Брюса Спрінгстіна.

Нещодавно стало відомо, що Рамі розлучився зі своєю подругою Люсі Бойнтон, якій він навіть зізнавався в коханні. Але актор потайний і не веде соцмережі, тож про його нові романи нічого не було відомо.

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Востаннє зірку "Містера Робота" бачили з Люсі на церемонії вручення премії BAFTA в лютому.

А на концерт Брюса Спрінгстіна, який відбувся в Гайд-парку в Лондоні в суботу, Рамі Малек прибув сам і ховав обличчя за сонцезахисними окулярами і під капюшоном. Він пройшов на своє місце і пізніше до нього приєдналася Емма Коррін.

Актриса, яка зіграла в "Короні" принцесу Діану, заявила, що ідентифікує себе, як небінарну персону.

Але в компанії Рамі їй явно було дуже комфортно. Вони базікали, перешіптувалися і торкалися одне одного. А потім Малек позичив Еммі свою куртку, коли стало прохолодно.

Емма, яка зустрічалася з чоловіками й жінками, раніше була пов'язана зі сценографом Іббі Нджоєм, перш ніж публічно заявити про свою гомосексуальність 2021 року.

Вона сказала Vogue: "Я розробляю всі ці складні питання гендеру і сексуальності". І зізналася, що в партнері її приваблює насамперед його особистість, а не його стать, резюмувавши: "Мені подобаються люди".

До слова, концерт Брюса Спрінгстіна відвідало багато зіркових гостей. На трибунах були Стелла Маккартні, Кейт Гадсон і Джон Бон Джові.

Нагадаємо, Емма Коррін у модних колах прославилася тим, що часто обирає для червоних доріжок дивні, або ж авангардні вбрання. Так, на одну з премій "Золотий глобус" вона одягла дивну сукню нудного бежевого кольору і доповнила образ аксесуаром у вигляді купальної шапочки. Усе разом виглядало дуже безглуздо, що забезпечило зірці місце в топі селебріті, які погано одягаються.