Дівчина Кріштіану Роналду ділиться новими фото з відпочинку

Зіркова пара проводить час за водними розвагами.

Дівчина Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес ділиться новими фото з відпочинку у своєму Instagram з понад 50 млн підписників.

Модель, яка народилася в Аргентині, продемонструвала своє тіло в купальнику та показала відпочинок з Роналду в Аравії.

"Любителі пляжу♥️", — підписала серію кадрів кохана португальського футболіста.

На фотографіях Джорджина Родрігес постала в чорному бікіні, тримаючись за талію свого партнера Кріштіану Роналду, який керував водним мотоциклом.

Зіркова пара також насолоджувалася прогулянкою на яхті.

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Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес

"Як чудово бачити, як найкращий гравець у світі насолоджується життям зі своєю прекрасною дружиною 👏 🙏🏽", "Просто найгарячіша пара, клянуся❤️ 🔥", "Які ж вони гарні", — коментують нові фото з відпочинку прихильники зіркової пари.

Раніше модель показала свої фото у розкішній лимонній сукні на яхті.

Джорджина Родрігес

Нагадаємо, Кріштіану Роналду та Джорджину Родрігес помітили на Сардинії.

Також Фокус писав про те, як Роналду з нареченою та дітьми живе у Саудівській Аравії.