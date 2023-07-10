Джефф Безос вирушив на літнє побачення з нареченою (фото)

Зіркова пара, яка заручилася у травні 2023, сходила на вечерю в ресторан у Каліфорнії.

59-річний американський мільярдер та засновник Amazon Джефф Безос вирушив на побачення зі своєю нареченою Лорен Санчес. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара сходила на вечерю в ресторан Nobu Malibu в південній Каліфорнії.

53-річна колишня журналістка одягла приталену сукню з оголеною спиною, туфлі кремового відтінку на підборах та тримала в руках світлу сумку. Її волосся було розпущене.

Тим часом Безос обрав для виходу простіший образ — джинси та футболку. Двоє були в сонцезахисних окулярах та трималися за руки.

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Також до пари на вечерю приєднався колишній бойфренд Санчес, колишній гравець НФЛ Тоні Гонсалес і їхня спільна дитина, 22-річна Нікко, а також дружина Гонсалеса, Октобер.

Безос і Санчес щойно повернулися з південної Європи, де вони разом проводили час на розкішній яхті Безоса Koru вартістю 500 мільйонів доларів, що означає "нові починання" мовою маорі. Яхта оснащена статуєю Лорен на носі судна.

Лорен Санчес та Джефф Безос Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джефф Безос зробив пропозицію своїй коханій після пʼяти років стосунків.

Також Фокус писав про витрати зіркової пари на оренду будинку.