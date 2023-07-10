Камалія знову підігріла чутки про примирення з Мохаммадом Захуром
Зіркові батьки відвідали своїх дітей у лондонській школі.
Українська співачка Камалія знову підігріла чутки про примирення з чоловіком Мохаммадом Захуром. Артистка показала спільні кадри з дітьми у Лондоні.
"А я поїхала обійняти, розцілували своїх дівчаток🥰 Щаслива відчувати гордість за них на Батьківському дні в школі!" — прокоментувала Камалія фото, на якому позує з двома спадкоємицями та мільярдером пакистанського походження Мохаммадом Захуром, з яким оголосила про розлучення навесні 2023.
Артистка зізналася, що їхні доньки дуже сумують за Україною і мріють приїхати, а "тато пообіцяв дуже скоро виконати їх невеличку мрію".
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Зіркова пара, яка була у шлюбі 20 років та виховує двох спільних дітей, оголосила про розлучення навесні 2023 року. Втім, вони продовжують ділитися спільними фото та разом зʼявлятися на публіці.
"Я дуже рада бачити вас повним складом сім'ї 😍", "Просто задоволення для очей ваша родина❤️щастя вам безмежного", "Але добре, що їх двоє , так легше переживати якісь негаразди. Щасти Вам! ☘️", — коментують фото Камалії її підписники.
Нагадаємо, Камалія отримала свою першу статуетку YUNA.
Також Фокус писав про одкровення Камалії щодо її стосунків з Мохаммадом Захуром.