Камалія знову підігріла чутки про примирення з Мохаммадом Захуром

Зіркові батьки відвідали своїх дітей у лондонській школі.

Українська співачка Камалія знову підігріла чутки про примирення з чоловіком Мохаммадом Захуром. Артистка показала спільні кадри з дітьми у Лондоні.

"А я поїхала обійняти, розцілували своїх дівчаток🥰 Щаслива відчувати гордість за них на Батьківському дні в школі!" — прокоментувала Камалія фото, на якому позує з двома спадкоємицями та мільярдером пакистанського походження Мохаммадом Захуром, з яким оголосила про розлучення навесні 2023.

Артистка зізналася, що їхні доньки дуже сумують за Україною і мріють приїхати, а "тато пообіцяв дуже скоро виконати їх невеличку мрію".

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Камалія та Мохаммад Захур з дітьми

Зіркова пара, яка була у шлюбі 20 років та виховує двох спільних дітей, оголосила про розлучення навесні 2023 року. Втім, вони продовжують ділитися спільними фото та разом зʼявлятися на публіці.

Камалія та Мохаммад Захур з дітьми

"Я дуже рада бачити вас повним складом сім'ї 😍", "Просто задоволення для очей ваша родина❤️щастя вам безмежного", "Але добре, що їх двоє , так легше переживати якісь негаразди. Щасти Вам! ☘️", — коментують фото Камалії її підписники.

Камалія та Мохаммад Захур з дітьми Фото: kamaliyaofficial/instagram

Нагадаємо, Камалія отримала свою першу статуетку YUNA.

Також Фокус писав про одкровення Камалії щодо її стосунків з Мохаммадом Захуром.