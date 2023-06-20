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Камалія розповіла про свою першу статуетку YUNA (фото)

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Фото: kamaliyaofficial/instagram | Камалія та Мохаммад Захур

Благодійний фонд артистки був удостоєний високої спецнагороди.

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Українська співачка Камалія розповіла про свою першу статуетку премії YUNA. Знімками з події артистка поділилася в Instagram.

"За дванадцять років існування премії YUNA я ніколи не брала участь у боротьбі за номінації, в першу чергу з етичних міркувань. А зараз я щаслива, що мій благодійний фонд було удостоєно високої спецнагороди Національної музичної премії YUNA! Це велика подяка співробітникам фонду, які щодня роблять фантастичні речі", — написала Камалія.

Окрім цього, вона подякувала своїм прихильникам та зазначила, що для неї було честю отримати нагороду з рук волонтерки Світлани Легкої.

"Ти Волонтер з великої літери! Дякую кожному з вас, разом до Перемоги💛💙", — додала співачка.

Камалія на YUNA-2023

Зазначимо, що чоловік Камалії Мохаммад Захур є співзасновником музичної премії YUNA (Yearly Ukrainian National Awards). Вона проводиться з 2011 року.

Камалія та Мохаммад Захур на YUNA-2023 Fullscreen
Камалія та Мохаммад Захур на YUNA-2023
Фото: kamaliyaofficial/instagram

Попри те, що співачка потрапила в лікарню за кілька днів до події, вона все ж виступила на сцені.

Нагадаємо, у яких стосунках наразі перебувають Камалія та Мохаммад Захур, які оголосили у квітні 2023 про своє розлучення.

Також Фокус писав про головних гостей церемонії нагородження премією YUNA-2023.