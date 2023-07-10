5 способів збільшити груди за допомогою йоги

Йога допоможе збільшити груди. Здивовані? Не варто, бо це справді так, існують асани, здатні природним чином зміцнити м'язи грудей, змінивши їхню форму.

Існує безліч засобів, наприклад, олії, мазі, врешті-решт пластична хірургія, які можуть вирішити вашу проблему. Але вони не можуть зробити того, що може йога. Йога — єдиний спосіб збільшити розмір грудей природним шляхом без операцій і ускладнень. До того ж йога може вплинути не тільки на форму ваших грудей, а й поліпшити ваше здоров'я, фігуру, самопочуття й настрій. Це варте того, щоб спробувати. Про це пише Stylecraze.

Як йога збільшує груди?

Фото: Freepik

Деякі пози йоги сприяють збільшенню жирової та залозистої тканини в грудях, а це сприяє збільшенню їхнього розміру. Інші ж пози тонізують м'язи, що підтримують груди, і роблять їх сильнішими.

Одним словом, заняття йогою роблять ваші груди більш пружними, сильними та красивими. Отже, у разі регулярної практики асан йоги ви за досить короткий період можете збільшити розмір грудей.

Гомукхасана (поза корови)

Гомукхасана або поза корови — це асана, в якій ваше тіло нагадує морду корови. Це асана Віньяса-йоги початкового рівня. Практикуйте вранці або ввечері натщесерце та на порожній кишечник. Утримуйте позу від 30 до 60 секунд.

Переваги: Гомукхасана добре розтягує груди. Стеф Болл-Мітчел, сертифікований інструктор цз йоги, каже: "Поза корови розтягує та подовжує тулуб, зміцнює грудні м'язи". Також ця поза підвищує еластичність, зміцнює грудні м'язи та покращує загальну гнучкість тулуба.

Бхуджангасана (поза кобри)

Фото: Freepik

Бхуджангасана або поза кобри — це асана, що нагадує піднятий капюшон змії. Це енергійний прогин назад. Поза являє собою асану аштанга-йоги початкового рівня. Практикуйте вранці або ввечері натщесерце та на порожній кишечник. Утримуйте позу від 15 до 30 секунд.

Переваги: Бхуджангасана допомагає розтягнути область бюста й зміцнити грудні м'язи. Вона також тонізує живіт і зміцнює сідниці.

Дханурасана (поза лука)

Фото: Freepik

Дханурасана або поза лука — це асана, що нагадує натягнутий лук. Це чудова вправа на розтяжку спини. Поза являє собою асану віньяса-йоги початкового рівня. Практикуйте вранці або ввечері натщесерце та на порожній кишечник. Утримуйте позу від 15 до 30 секунд.

Переваги: Дханурасана збільшує приплив крові до ділянки грудей, що також зміцнює груди. Поза масажує щитоподібну залозу та зміцнює плечі.

Устрасана (поза верблюда)

Фото: Freepik

Поза Устрасана або поза верблюда названа так, тому що поза нагадує позу верблюда. Вона являє собою асану Віньяса-йоги початкового рівня. Практикуйте вранці або ввечері натщесерце та порожній кишечник і утримуйте позу від 30 до 60 секунд.

Переваги: Устрасана розтягує м'язові тканини навколо грудей. Поза допомагає збільшити приплив крові до грудного відділу, впливає на нижню частину грудей, збільшуючи її округлість.

Врікшасана (поза дерева)

Врікшасана або поза дерева — це асана, що нагадує позу дерева. У цій позі потрібно тримати очі розплющеними. Це асана хатха-йоги початкового рівня. Практикуйте вранці або ввечері натщесерце та на порожній кишечник. Утримуйте позу по хвилині на кожній нозі.

Переваги: Врікшасана розтягує тканини з боків грудей, допомагаючи збільшити їхній розмір. Поза збільшує гнучкість грудних м'язів, а це сприяє підвищенню самооцінки та впевненості в собі.

Крім збільшення розміру грудей, йога допомагає поліпшити гнучкість, баланс тіла та якість життя. Вона допомагає знизити рівень стресу, сприяє розслабленню, допомагає підтримувати вагу та підвищує імунітет.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

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