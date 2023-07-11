12-річна Гарпер Бекхем показала перше татуювання

Знімком поділилася Нікола Пельтц, дружина її старшого брата Брукліна, у якої є таке ж тату у вигляді метелика.

Гарпер Бекхем, молодша дитина Вікторії та Девіда Бекхемів, днями відсвяткувала своє 12-річчя. І Нікола Пельтц, дружина її старшого брата Брукліна, привітала її та опублікувала фотографії, на яких видно їхні парні татуювання у вигляді метеликів. Про це пише Daily Mail.

Якщо вірити знімкам, то у Гарпер метелик розташований на боці, а у Ніколи такий самий розташований на попереку.

Парні татуювання Ніколи Пельтц і Гарпер Севен Фото: nicolaannepeltzbeckham/instagram

"З днем народження, моя молодша сестричка Гарпер 7. Ти найчудовіша дівчинка, мені так пощастило, що ти є в моєму житті. Я люблю тебе більше, ніж ти навіть думаєш!", — написала Нікола.

Фото: nicolaannepeltzbeckham

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І поки її підписники дивувалися, чи справжнє татуювання на тілі Гарпер, її мати, Вікторія Бекхем, залишила коментар із сердечками. Але ситуація не прояснилася. Утім, у всіх дітей подружжя Бекхемів є татуювання, а у самого Девіда їх більше п'ятдесяти.

Це сталося після того, як знамениті батьки Гарпер опублікували в Instagram кілька фотографій своєї доньки.

Люблячий тато Девід підписав пост: "З днем народження, моя красуне, продовжуй бути красивою всередині і зовні, ти найчудовіша маленька дівчинка, яку тато міг би побажати, тато любить тебе".

А Вікторія просто привітала доньку з днем народження, так само як і три її брати.

День народження Гарпер пройшов з розмахом. Батьки влаштували їй бранч у кав'ярні Harrods, а потім вони пішли на шопінг у бутік Prada, де Гарпер купили нову сумочку за дві тисячі фунтів стерлінгів. Свій день народження Гарпер відзначала в бузковій шовковій сукні від бренду її матері Вікторії.

Гарпер Бекхем у день народження Фото: Instagram victoriabeckham

Нагадаємо, з народженням Гарпер Севен 2011 року почалася епоха бебі-інфлюенсерів. За її фотографіями полювали всі таблоїди, а Вікторія і Девід часто позували з нею на руках.

На показах своєї мами Гарпер сиділа поруч із самою Анною Вінтур у першому ряду. Причому на своєму першому модному показі вона побувала у віці двох місяців, тоді ж вона здійснила перший трансатлантичний переліт.

Відомо, що Гарпер, звісно ж, знається на футболі та моді, любить готувати, захоплюється боксом, вміє кататися на ковзанах і сноуборді.

Гарпер любить книжки та фільми про Гаррі Поттера, ходить із батьком на риболовлю і вміє їздити верхи. Спочатку в неї був поні, а тепер уже кінь зі стайні батьків.

Нагадаємо, раніше Девід Бекхем скаржився, що його донька виросла і тепер просить його висаджувати її трохи далі від школи. Знаменитий футболіст навіть скаржився, що його серце розбите, бо Гарпер більше "не вважає його крутим".