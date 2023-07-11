58-річна акторка Елізабет Герлі показала бездоганну фігуру в леопардовому бікіні (фото)

Акторка і бізнесвумен прорекламувала купальник власної лінії Elizabeth Hurley Beach.

Британська акторка Елізабет Герлі продовжує на власному прикладі, що час над нею не має влади. У своєму віці вона має настільки чудову фігуру, що сама рекламує купальники власного бренду Elizabeth Hurley Beach. Так, у сторіс свого Instagram акторка опублікувала фото, на якому позує в басейні в одному з найтрендовіших купальників сезону літо 2023: леопардовому бікіні.

На знімку Елізабет вражає витонченою фігурою і молодістю своєї шкіри.

Елізабет Герлі в купальнику свого бренду Фото: Instagram/Elizabeth Hurley

За словами зірки, мати молодий вигляд їй допомагають лише кілька простих речей .

"Ви повинні пити багато води і не дуже багато алкоголю. Я практично повністю відмовилася від нього. Я можу зробити один ковток сьогодні ввечері, тому що в одного з наших великих інвесторів є фантастична виноробня!" — зізнавалася Елізабет.

Крім того, вона багато часу приділяє зволоженню своєї шкіри.

"Зволожувальний крем, креми для очей, креми для рук, крем для тіла", — розповіла Герлі, додавши, що з віком шкіра людини стає дедалі сухішою, тому важливо підтримувати її в нормальному стані.

Також акторка намагається жити на повну котушку. Так, вона показала кадри, як разом зі своїм красенем-сином Даміаном відривається на концерті Елтона Джона, котрий завершив п'ятирічний гастрольний тур, перш ніж завершити творчу кар'єру.

Раніше Фокус писав, що Елізабет Герлі розповіла, що почувалася обділеною під час коронації Чарльза III, і пояснила, чому.